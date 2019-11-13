Ефремов и Ивакова продемонстрировали свою любовь народу

Слухи о том, что актер и телеведущая начали встречаться, появились в середине лета. Они не отрицали, но и не подтверждали эту информацию. Ивакова даже жаловалась в социальных сетях, что к своим 33 годам не сумела создать семью, однако теперь девушка, похоже, счастлива в отношениях.
Знаменитости появились на вручении премии журнала Glamour. Таким образом Ивакова и Ефремов доказали широкой общественности, что их отношения имеют под собой серьезную почву. Авторитетное жюри было поражено гармонией, царившей между двумя возлюбленными. Его представители вручили молодым премию "Пара года".
Фанаты гадают – когда же их кумиры наконец-то объявят о долгожданной свадьбе или хотя бы помолвке? Впрочем, пара никуда не торопится. Ефремов и Ивакова наслаждаются романтикой конфетно-букетного периода.
"У меня дома есть лестница. И в мой день рождения Никита выложил на ее ступенях бумажки с описаниями моих качеств – "красивая", "честная", "сильная" и много-много таких слов, которые вели к подарку", – поделилась радостью с журналистами Мария. Как отмечает StarHit, весь вечер на губах телеведущей красовалась счастливая улыбка.
Однако на этом сюрпризы влюбленного Ефремова не закончились. Он, по всей видимости, решил проверить пассию на прочность и подарил ей абонемент на прыжок с парашютом. Девушка рассказала, что пока ей не довелось воспользоваться неординарным подарком. Мария призналась, что ей страшно пробовать себя в экстремальном виде спорта.
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