"Я неопытный баклажанчик": Ефремов высказался о свадьбе с Иваковой

Впрочем, нашлась та, кто вновь смог согреть сердце Ефремова. С Марией Иваковой актер встречается уже восемь месяцев. До некоторых пор молодые скрывали свои отношения, однако все стало ясно, когда пара появилась на свадьбе Регины Тодоренко и Влада Топалова. Однако несмотря на то, что знаменитости перестали скрывать свой роман, скреплять его узами брака они, пока, не планируют.
Как рассказал Никита в интервью корреспондентам программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ, он, пока, еще не созрел для того, чтобы вновь взять кого-то в жены. По словам молодого человека, ему еще нужно время для того, чтобы достойно войти в семейную жизнь.
"
Свадьба – это очень
ответственный шаг. Мужчина все-таки позже созревает, примерно к 35-40
годам. Я неопытный баклажанчик. Созреть мне надо", – озвучил свою точку зрения Ефремов. Он подчеркнул, что в свое время уже поспешил, и ни к чему хорошему это не привело. Поэтому теперь актер намерен не допустить ошибок в новых отношениях.
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