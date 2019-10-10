Певица Ольга Кормухина откровенно об онкологии: Мне поставили диагноз

Певица Ольга Кормухина стала очередным звездным гостем передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Артистка откровенно рассказала о своей жизни.

Мать и отец Ольги Кормухиной имели хорошее образование и надеялись, что дочь пойдет по их стопам, посвятив себя науке. А та с юности мечтала о музыкальной карьере. Ее решение петь в ресторане было воспринято родителями в штыки. В начале 80-х Кормухина переехала в Москву и поступила в Институт имени Гнесиных, а вскоре начала выступать сразу с двумя джазовыми коллективами. В тот период она узнала, что такое популярность.

Однако жизнь певицы складывалась непросто. Так, Ольга оказалась на волосок от смерти. "Мне поставили диагноз, о котором тогда не принято было говорить. Онкологию подозревали. Я сразу сказала, что в больницу не лягу, так как там точно умру. Тут внезапно сломала ногу и на два месяца в буквальном смысле слегла. Все это время читала Библию, не отпускала ее ни на минуту. Когда через два месяца пошла на повторный осмотр, никаких признаков болезни уже не было", – рассказала Кормухина.

Не складывалась у артистки и личная жизнь. Она дважды была замужем и оба брака оказались неудачными. Так получилось, что к 40 годам певица подошла без мужа и ребенка.

Ольга Кормухина встретила гитариста группы "Парк Горького" Алексея Белова в церкви. И не сразу поняла, что перед ней тот самый мужчина, которого она ждала на протяжении всей жизни. Лишь спустя несколько месяцев влюбленные впервые поцеловались, а после этого задумались о венчании.

"Я стала мамой довольно поздно. Дочка родилась в мае, а в июне мне исполнилось 40. У Леши тоже не было до этого детей. Сейчас дочка воплощает мою давнюю мечту: учится на дизайнера в Лондоне", – похвасталась Кормухина.