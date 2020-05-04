"Проще расстаться": парень Бузовой устал от капризов возлюбленной

Возлюбленные заводят разговоры о расставании. Неужели Ольга Бузова будет "снова привыкать просыпаться одна"?

В прошлом году поклонники вздохнули с облегчением – личная жизнь Ольги Бузовой наконец-то наладилась. Певица и телеведущая счастлива в отношениях с блогером Давидом Манукяном. Парень часто устраивает возлюбленной сюрпризы, романтические вечера, дарит подарки. Все это, очевидно, ударяет по его бюджету. А делать это, по мнению Ольги, Давид обязан. Что же... Надолго ли хватит молодого человека на капризную звезду "Дома-2"? Вопрос пока остается без ответа.

Однако можно понаблюдать за разговорами парочки, ведь они транслируют личную жизнь в "Инстаграм" ежечасно. Например, во время недавнего прямого эфира Бузова в шутку сказала: "Мы расстались? Серьезно? Ну, ладно, значит ты сегодня придешь, извинишься, подаришь мне цветы, и я тебя, возможно прощу". Давид, скорее всего, устал от запросов избранницы, поэтому решил ответить: "Слушай, тогда проще расстаться".

Так или иначе, отношения Бузовой и Манукяна выглядят уж слишком идеально. Поэтому некоторые считают, что их роман – это всего лишь игра на камеру. Что ж... Время покажет.

Напомним, недавно телеведущей предрекли рождение первенца от Давида. По мнению таролога Саоны, случится это сразу после роскошной свадьбы.