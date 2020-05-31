Алферова о браке с Абдуловым: Я все время плакала

Впервые после смерти Александра Абдулова Ирина Алферова решилась на откровения. Актриса вспомнила, какими были ее отношения с экс-супругом, и рассказала подробнее о том браке в документальном фильме Первого канала "Александр Абдулов. Жизнь на большой скорости".
Алферова может охарактеризовать актера, как большого любителя приключений и дамского угодника. Из-за этого Ирина Ивановна много страдала. Ей хотелось простого человеческого счастья, а также внимания и ласки от мужа.
Когда актриса поняла, что отношения окончательно зашли в тупик, решила развестись с Абдуловым. Однако расставание ей далось нелегко. Так или иначе, Алферова не держит зла на экс-супруга.
"От Абдулова мне совсем ничего не доставалось, я все время плакала", – призналась Ирина Ивановна.
Кстати, незадолго до смерти Александра Гаврииловича актриса встретилась с ним. Из-за болезни Абдулов очень изменился. Алферова надеялась, что бывший муж сможет выздороветь и осуществить те планы, о которых он тогда ей рассказал.
Популярные темы форума
Отличницы знают толк в жизни
Ушел к проститутке
Кого из звезд хотелось бы убрать?
Умные есть? 🧐
Муж дает 300 рублей в день
Хочу знать ваше мнение
Как вы думаете? Это же недопустимо!
Мать алкоголичка
Кто должен платить?
Предложил стать его второй женой