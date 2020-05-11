Асмус расплакалась от переполнивших ее эмоций

Знаменитость поделилась видео в своем инстаграм-аккаунте. По словам артистки, с произведением "У войны не женское лицо" она познакомилась, когда готовилась к съемкам в фильме "А зори здесь тихие…".
Кристина Асмус уточнила, что вчитывалась в каждую строчку и фразу и рыдала над каждой, настолько сильны были ее чувства и эмоции. Она призналась, что строки из книги произвели на нее большое впечатление.
Помимо Кристины Асмус в акции также приняли участия и другие ее коллеги. Это актрисы Юлия Пересильд, Ирина Старшенбаум, Дарья Мороз, Анна Михалкова, Полина Максимова, Аглая Тарасова, Елизавета Боярская и многие другие.
Напомним, сейчас Кристина Асмус находится на самоизоляции. Она снимается в сериале "Безумие", в котором играет беременную, прямо из дома. У актрисы и ее супруга-комика Гарика Харламов подрастает шестилетняя дочь Анастасия. Пока актриса не собирается заводить еще детей.
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