Асмус расплакалась от переполнивших ее эмоций

Кристина Асмус в День Победы прочла отрывки из документально-очерковой книги Светланы Алексиевич. Актриса не смогла сдержать слез.

Знаменитость поделилась видео в своем инстаграм-аккаунте. По словам артистки, с произведением "У войны не женское лицо" она познакомилась, когда готовилась к съемкам в фильме "А зори здесь тихие…".

Кристина Асмус уточнила, что вчитывалась в каждую строчку и фразу и рыдала над каждой, настолько сильны были ее чувства и эмоции. Она призналась, что строки из книги произвели на нее большое впечатление.

Помимо Кристины Асмус в акции также приняли участия и другие ее коллеги. Это актрисы Юлия Пересильд, Ирина Старшенбаум, Дарья Мороз, Анна Михалкова, Полина Максимова, Аглая Тарасова, Елизавета Боярская и многие другие.

Напомним, сейчас Кристина Асмус находится на самоизоляции. Она снимается в сериале "Безумие", в котором играет беременную, прямо из дома. У актрисы и ее супруга-комика Гарика Харламов подрастает шестилетняя дочь Анастасия. Пока актриса не собирается заводить еще детей.