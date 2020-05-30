Бородина пострадала от коронавируса

Ксения Бородина в своем инстаграм-аккаунте высказалась насчет постепенного снятия ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Накануне стало известно, что с 1 июня заработают все магазины.

Девушка не понимает, почему салоны красоты не входят в категорию мест, которые смогут распахнуть свои двери для гостей. Она отметила, что индустрия сильно пострадала из-за двухмесячного простоя. Ксения Бородина жалуется, что сотрудники ее салона не могут выйти на работу, а она теряет прибыль.

Как отметила знаменитость, она, конечно, несказанно рада, что с 1 июня откроются все магазины и ТЦ, но не понимает логики. Звезда задается вопросом, почему торговые точки, в которых сложно соблюдать повышенные меры безопасности, имеют право принимать посетителей, а салоны – нет. Также девушка жалуется, что еще долго не сможет запустить гостей в свой детский центр в одном из ТЦ.

Ксения Бородина считает, что после открытия магазинов там начнется неконтролируемая толкучка и будет сложно проследить, чтобы все были в масках и перчатках. В комментариях ведущей попытались возразить, мол, мастерам салонов будет сложно целый день работать в защите, но артистка заверила: оставшиеся без средств к существованию готовы уже хоть в противогазах стричь, лишь бы денег заработать.

Ксения Бородина рассказала, как работала ее студия до пандемии. Телеведущая заверила, что мастера всегда надевали маски и перчатки, в этом плане мало что изменится. Также в салоне проще обеспечить стерильность, ведь прием ведется по записи, и можно контролировать поток людей.