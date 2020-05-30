Состояние звезды "Москва слезам не верит" ухудшается после смерти мужа

Подробностями поделился друг артистки. Известно, что ее муж скончался от коронавируса. Знаменитость до сих пор не может прийти в себя.
По словам товарища Натальи Вавиловой, она не подходит к телефону из-за того, что плохо себя чувствует. Он добавил, что женщина очень устала, ведь ее возлюбленный боле не один год.
Примечательно, что приятель семьи звезды "Москва слезам не верит" думает, что режиссера свел в могилу вовсе не COVID-19. У него давно были проблемы с желудком. Самвел Гаспаров много времени проводил в больнице. Ему была сделана операция, и мужчина уже готовился к выписке, но его самочувствие вдруг резко ухудшилось.
К сожалению, из-за пандемии коронавируса в России далеко не все друзья звездной пары смогли попасть на кладбище. Одни не поехали прощаться с режиссером из-за преклонного возраста, другие не захотели оформлять специальный пропуск.
Как писали "Дни.ру", Самвел Гаспаров родился в Тбилиси. Кинематографист учился во ВГИКе, в мастерской Михаила Ромма. Самые известные фильмы мужа звезды фильма "Москва слезам не верит": "Шестой", "Хлеб, золото, наган", "Без особого риска".
Популярные темы форума
Отличницы знают толк в жизни
Ушел к проститутке
Кого из звезд хотелось бы убрать?
Мужик из интернета
Муж дает 300 рублей в день
Хочу знать ваше мнение
Мать алкоголичка
Кто должен платить?
Как вы думаете? Это же недопустимо!
Предложил стать его второй женой