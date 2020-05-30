Состояние звезды "Москва слезам не верит" ухудшается после смерти мужа

Актриса, сыгравшая юную Александру в фильме "Москва слезам не верит", убита горем. После похорон супруга, режиссера Самвела Гаспарова, Наталья Вавилова очень плохо себя чувствует.



Подробностями поделился друг артистки. Известно, что ее муж скончался от коронавируса. Знаменитость до сих пор не может прийти в себя.

По словам товарища Натальи Вавиловой, она не подходит к телефону из-за того, что плохо себя чувствует. Он добавил, что женщина очень устала, ведь ее возлюбленный боле не один год.



Примечательно, что приятель семьи звезды "Москва слезам не верит" думает, что режиссера свел в могилу вовсе не COVID-19. У него давно были проблемы с желудком. Самвел Гаспаров много времени проводил в больнице. Ему была сделана операция, и мужчина уже готовился к выписке, но его самочувствие вдруг резко ухудшилось.

К сожалению, из-за пандемии коронавируса в России далеко не все друзья звездной пары смогли попасть на кладбище. Одни не поехали прощаться с режиссером из-за преклонного возраста, другие не захотели оформлять специальный пропуск.

Как писали "Дни.ру", Самвел Гаспаров родился в Тбилиси. Кинематографист учился во ВГИКе, в мастерской Михаила Ромма. Самые известные фильмы мужа звезды фильма "Москва слезам не верит": "Шестой", "Хлеб, золото, наган", "Без особого риска".

