У сыгравшей Александру в фильме "Москва слезам не верит" актрисы умер инфицированный муж

Кинематографист умер после заражения коронавирусной инфекцией. 81-летний Самвел Гаспаров ушел из жизни 26 мая в Москве. Время и место похорон пока не уточняется.
Скорбную новость сообщил на своей странице в "Фейсбук" главный редактор Uzbekistan Armenian Magazine Георгий Сааков. По словам журналиста, супруга режиссера, советская актриса Наталья Вавилова тоже подхватила уханьскую заразу и сейчас проходит лечение.
Георгий Сааков пожелал Наталье Вавиловой скорейшего выздоровления и принес глубочайшие соболезнования ей и дочери Самвела Гаспарова от первого брака Анне. Наследницу режиссеру родила актриса дубляжа Ольга Гаспарова.
Шесть месяцев назад в прессе муссировалась новость о том, что у режиссера тяжелая форма гастрита. Из-за недуга Гаспаров часто попадал в больницу.
Самвел Гаспаров родился в Тбилиси. Кинематографист учился во ВГИКе, в мастерской Михаила Ромма. Самые известные фильмы режиссера: "Шестой", "Хлеб, золото, наган", "Без особого риска".
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