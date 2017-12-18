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Культура

Что стало с Александрой из "Москва слезам не верит"

Кадр из "Москва слезам не верит" (1979)
Наталья Вавилова, сыгравшая девочку Александру в знаменитой "Москва слезам не верит", внезапно исчезла с экранов. Dni.Ru решили узнать, как сейчас живет актриса, и почему она перестала сниматься. 
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 Карьера кинозвезды складывалась у Натальи успешно, несмотря на сопротивление семьи. Отец девочки был дипломатом и видел в дочери продолжение династии. Однако Вавиловы жили неподалеку от Мосфильма: это и сыграло ключевую роль в жизни Наташи. Как сообщает "Экспресс газета", 14 летняя девочка возвращалась из школы домой, когда внезапно встретила на улице киношников, которые были очарованы внешностью Наташи.

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Прямо на улице они предложили подростку эпизодическую роль в фильме "Такие высокие горы" режиссера Юлии Солнцевой. Родители начинающей актрисы поначалу спокойно отнеслись к затее девушки и восприняли это как временное увлечение. Сыграв свою роль Наташа вернулась к обычной жизни и думать забыла про кино.

Спустя какое-то время в ее школу пришли продюсеры фильма "Розыгрыш", который взялся снимать режиссер Владимир Меньшов. Он твердо решил, что в его новом фильме обязательно должна сниматься та "девочка с большими глазами". Наташа, конечно, приняла предложение киношников. Ее партнером по съемочной площадке стал молодой Дмитрий Харатьян.

Родители девочки без восторга отнеслись к съемкам, продолжая настаивать на дипломатическом образовании для Наташи. Поэтому, когда вдохновленный успехом "Розыгрыша" Меньшов предложил девочке роль в новой картине "Москва слезам не верит", ее родители восприняли это в штыки. В итоге Наташе приходилось тайком бегать в студию.

Через какое-то время отец узнал о съемках, и посадил девочку под домашний арест. Он устроил Наташу на курсы при МИДе и самолично отвозил туда непокорную дочь и привозил обратно. Никаких съемок, никаких прогулок, да что там – ей даже к телефону запретили подходить! Не помогали ни обещания поступить с первого раза, ни просьбы, ни слезы – строгие родители были неумолимы.

В итоге уломать неуступчивого родителя смогли только сам режиссер и знаменитый артист Алексей Баталов. Он мгновенно очаровал родных Наташи и те разрешили девочке не только сыграть в "Москва слезам не верит", но и поступать в театральный. Через несколько лет Наталья Вавилова поступила во ВГИК.

После оглушительного успеха фильма Меньшова ее заметили другие режиссеры, и на молодую актрису посыпались предложения. Наталья успешно сочетала учебу в институте со съемками. На одном из профессиональных сабантуев девушка познакомилась с режиссером Самвелом Гаспаровым, который впоследствии стал ее мужем.

Жизнь Натальи шла по накатанной, пока на съемках очередного фильма с актрисой не произошел несчастный случай: девушка свалилась с лошади, повредив позвоночник. Уже в больнице оказалось, что травма не настолько серьезная, и актриса может через две недели возвращаться к съемкам.

И здесь ее подстерегало жестокое разочарование в людях. Режиссер, который умолял ее не предавать несчастный случай огласке и обещал дождаться ее возвращения, как оказалось, сразу же заменил Наталью другой актрисой и спокойно продолжал съемки.

Такое предательство оказалось для Натальи сильным потрясением и довело девушку до депрессии. Самвел Гаспаров бросил все дела и повез ее в путешествие по Европе. Наталья, поразмыслив, приняла решение: больше она сниматься не будет.

Сейчас семейная пара ведет спокойную тихую жизнь в своем подмосковном доме. Наталья Дмитриевна с удовольствием занимается цветоводством – она выращивает розы, а еще она, как глубоко верующий человек, без лишнего шума помогает детским домам.

Автор: Михаил Войцеховский18 декабря 2017, 17:04

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