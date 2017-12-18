Что стало с Александрой из "Москва слезам не верит"

Наталья Вавилова, сыгравшая девочку Александру в знаменитой "Москва слезам не верит", внезапно исчезла с экранов. Dni.Ru решили узнать, как сейчас живет актриса, и почему она перестала сниматься.

Карьера кинозвезды складывалась у Натальи успешно, несмотря на сопротивление семьи. Отец девочки был дипломатом и видел в дочери продолжение династии. Однако Вавиловы жили неподалеку от Мосфильма: это и сыграло ключевую роль в жизни Наташи. Как сообщает "Экспресс газета", 14 летняя девочка возвращалась из школы домой, когда внезапно встретила на улице киношников, которые были очарованы внешностью Наташи.

Прямо на улице они предложили подростку эпизодическую роль в фильме "Такие высокие горы" режиссера Юлии Солнцевой. Родители начинающей актрисы поначалу спокойно отнеслись к затее девушки и восприняли это как временное увлечение. Сыграв свою роль Наташа вернулась к обычной жизни и думать забыла про кино.

Спустя какое-то время в ее школу пришли продюсеры фильма "Розыгрыш", который взялся снимать режиссер Владимир Меньшов. Он твердо решил, что в его новом фильме обязательно должна сниматься та "девочка с большими глазами". Наташа, конечно, приняла предложение киношников. Ее партнером по съемочной площадке стал молодой Дмитрий Харатьян.

Родители девочки без восторга отнеслись к съемкам, продолжая настаивать на дипломатическом образовании для Наташи. Поэтому, когда вдохновленный успехом "Розыгрыша" Меньшов предложил девочке роль в новой картине "Москва слезам не верит", ее родители восприняли это в штыки. В итоге Наташе приходилось тайком бегать в студию.

Через какое-то время отец узнал о съемках, и посадил девочку под домашний арест. Он устроил Наташу на курсы при МИДе и самолично отвозил туда непокорную дочь и привозил обратно. Никаких съемок, никаких прогулок, да что там – ей даже к телефону запретили подходить! Не помогали ни обещания поступить с первого раза, ни просьбы, ни слезы – строгие родители были неумолимы.

В итоге уломать неуступчивого родителя смогли только сам режиссер и знаменитый артист Алексей Баталов. Он мгновенно очаровал родных Наташи и те разрешили девочке не только сыграть в "Москва слезам не верит", но и поступать в театральный. Через несколько лет Наталья Вавилова поступила во ВГИК.

После оглушительного успеха фильма Меньшова ее заметили другие режиссеры, и на молодую актрису посыпались предложения. Наталья успешно сочетала учебу в институте со съемками. На одном из профессиональных сабантуев девушка познакомилась с режиссером Самвелом Гаспаровым, который впоследствии стал ее мужем.

Жизнь Натальи шла по накатанной, пока на съемках очередного фильма с актрисой не произошел несчастный случай: девушка свалилась с лошади, повредив позвоночник. Уже в больнице оказалось, что травма не настолько серьезная, и актриса может через две недели возвращаться к съемкам.

И здесь ее подстерегало жестокое разочарование в людях. Режиссер, который умолял ее не предавать несчастный случай огласке и обещал дождаться ее возвращения, как оказалось, сразу же заменил Наталью другой актрисой и спокойно продолжал съемки.

Такое предательство оказалось для Натальи сильным потрясением и довело девушку до депрессии. Самвел Гаспаров бросил все дела и повез ее в путешествие по Европе. Наталья, поразмыслив, приняла решение: больше она сниматься не будет.

Сейчас семейная пара ведет спокойную тихую жизнь в своем подмосковном доме. Наталья Дмитриевна с удовольствием занимается цветоводством – она выращивает розы, а еще она, как глубоко верующий человек, без лишнего шума помогает детским домам.