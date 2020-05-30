"Мне как-то страшно": жена Эрнста испугалась из-за руки под юбкой

Софья Эрнст сделала весьма неожиданное признание. Оказалось, она боится ходить на свидания в кинотеатры, потому что опасается грязных приставаний во время просмотра фильмов.



Актриса Софья Эрнст и генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст несколько лет счастливы вместе. Накануне жена медиамагната решила поделиться подробности своей личной жизни и неожиданно заявила, что никогда бы не пошла на свидание в кино.

При этом звезда "Содержанок" назвала весьма странную причину своего резко негативного отношения к вполне популярному у влюбленных пар способу побыть вместе. По мнению жены Эрнста, от мужчины в кинотеатре можно ждать только домогательств.

"Мне на свидании интересно пообщаться, посмотреть в глаза, понять, что за человек, а в кино – руку сразу начнет под юбку, ну нет", – заявила Софья Эрнст в интервью изданию Собака.ru.

Как отметила знаменитость, в кинотеатре нужно все внимание посвящать фильму и не отвлекаться на партнера. По всей видимости, к такому заключению артистка пришла давно – по ее словам, она почти никогда не была на свидании в кино.

Также жена бизнес-гиганта в сфере шоу-бизнеса рассказала, что и сейчас боится похода в кино или театр. На этот раз причиной опасений стало то, что за период карантина девушка сильно отвыкла от посещения общественных мест. "Закрытое помещение, где много людей… Мне как-то страшно", – призналась Софья Эрнст.



