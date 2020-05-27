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"Жестоко и нечестно": Эрнста осудили за рождение четвертого ребенка

Константин Эрнст. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Скандально известный блогер Лена Миро неоднозначно отреагировала на новость о появлении в семье 59-летнего Константина Эрнста. Лена убеждена, что всему свое время.
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Для начала Лена Миро похвалила Константина Эрнста за то, что он, в отличие от многих представителей отечественного шоу-бизнеса, не афиширует подробности своей частной жизни. Впрочем, он их и не скрывает. "32-летняя жена телепродюсера Софья Скрипучая Дверь родила полгода назад мужу третьего", – в своем стиле сообщила Лена Миро.

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При этом блогер напомнил, что самому Константину Эрнсту 59 лет. "Ему явно не до няньчинья детей – силы уже не те (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – убеждена Миро. Далее она высказала мысль, что еще десять лет назад рожать детей будучи в пенсионном возрасте считалось "совершенно аморально, глупо и несуразно". "Но потом родила одна Пугачева от суррогата, затем другой Киркоров, бабушка Дибров, и мы уже стали думать, что это – норма", – заключила Лена.

Однако сама Миро не считает это "нормой". "Когда младшие детишки Эрнста пойдут в школу, их папочке будет под 70. Когда начнут учиться, они его как раз похоронят", – объяснила свою позицию Миро.

При этом Лена считает Константина Эрнста "глубоким" человеком и высказала мнение, что "дети потеряют его, так и не узнав". "Неправильно такое, жутко неправильно. Жестоко, глупо, мерзко и нечестно по отношению к детям – лишать их себя в бессознательном возрасте", – заключил блогер.

В завершение своего поста в "Живом журнале" Лена Миро призвала все делать вовремя, в частности, рожать в 20 лет, а второго и последующих детей – не позже 35 лет. "Или не рожайте тогда вообще, иначе будете свиньями!" – заявила Лена.

Автор: 27 мая 2020, 16:18 Источник: Живой журнал ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Миро обнаглела совсем . У меня тоже подобные взгляды на великовозрастных родителей, но это не значит, что надо навязывать своё мнение и критиковать тех, кто живет не так как видишь это ты. Умолкни на время, тебя стало слишком много.
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