Неухоженная Нетребко в одном халате вызвала недоумение

Оперная дива решила порадовать возлюбленного блюдами собственного приготовления. Готовка сильно затянулась и певица была вынуждена быстро привести себя в порядок, чтобы успеть на день рождения мужа.



Анна Нетребко уже долгое время живет на две страны: иногда она остается в Вене, но чаще всего возвращается домой, чтобы проводить больше времени со своей семьей. В этот раз все сложилось не так, как планировала Анна.

Оперная дива давала концерты в Европе, поэтому жила в своей квартире в Вене. Теперь именно там уже больше месяца она коротает дни с родными на карантине. Как только власти Австрии разрешили своим гражданам выходить на улицу, Нетребко возобновила прогулки на свежем воздухе и вновь начала блистать в своих любимых нарядах.

Поклонники певицы были уверены, что даже дома Анна всегда безупречно выглядит. Всеобщее негодование вызвали фотографии Анна Нетребко, сделанные возле плиты. На этих кадрах оперная дива предстала в белом платье-рубашке оверсайз с принтом. Пользователи Сети отметили, что с помощью такого наряда Анна попыталась скрыть свои недостатки.

Сама Нетребко прокомментировала только фотографию, а на высказывания подписчиков решила не отвечать. Она рассказала, что целый день провела на кухне, готовясь к дню рождения своего супруга. Сначала певица сварила борщ, а затем занялась сладостями. За час она испекла целую противень печенья.





