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"Заласкай меня": отчаянная Чехова вывалила грудь ради поиска мужика

Анфиса Чехова. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Популярная актриса и телеведущая порадовала подписчиков новым стихотворением собственного сочинения. А для пикантности решила добавить свою откровенную фотографию.
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У всех самоизоляция проходит по-разному: кто-то занимается спортом, учит иностранные языки, развивает кулинарные способности. Анфиса Чехова тоже не отстает от большинства людей и продолжает сочинять стихотворения и делать вызывающие фотографии.

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 Анфиса Александровна Чехова

Анфиса Александровна Чехова актриса, телеведущая

Чехова не раз доказывала, что является творческой личностью. Анфиса постоянно придумывает что-то новое и публикует необычные посты в своем блоге. Поклонникам телеведущей давно известно, что с самого детства она интересуется поэзией и сама сочиняет четверостишья. Недавно Анфиса поделилась на своей странице в Инстаграме откровенной историей, связанной с ее отцом. Чехова рассказала, что он не верил в таланты телеведущей и говорил, что она во всем бездарна. Но это не помешало Анфисе найти своих читателей в социальных сетях. Чехова писала, что большинство брошенных мимоходом слов, только поначалу мешали осуществлению ее мечты и зарывали способности в землю.

Справившись с общественным давлением, Чехова вновь вернулась к любимому делу и продолжила радовать своих подписчиков не только обнаженными фотографиями, но и “вызывающими” стихами.

“Заласкай меня, или залайкай. И то и другое годится!”, – именно с таких слов начинается новое стихотворение Чеховой. Такие откровенные строки взбудоражили пользователей. Телеведущей посыпались лестные комментарии и возгласы восхищения.

“Анфиса, Вы – космос! Со всеми своими прическами, нарядами, стихами и мыслями”, – восторженно пишут поклонники.

Многие пользователи добавили, что у телеведущей действительно талант и у нее прекрасно получается передавать “дух времени”.


3 мая 2020, 00:01

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