Глюкоза оголила прелести на публике

Глюкоза решила показать, как она счастлива. Даже карантин не испортил настроения певице.

Как только наступил режим самоизоляции, Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, рассказала, что находиться с мужем под одной крышей столько времени не привыкла. Если еще немного она просидит с супругом дома, то произойдет "непреднамеренное убийство", шутила знаменитость. Однако карантин не испортил отношения между возлюбленными. Они даже начали вместе заниматься йогой.

Очевидно, тренировки хорошо повлияли на фигуру Глюкозы. Она стала выглядеть изящнее, все чаще замечают поклонники. Привыкшая получать комплименты от пользователей Сети певица решила снова порадовать их откровенным снимком. В своем инстаграм-аккаунте знаменитость опубликовала фото, где она запечатлена в одном бюстье с прозрачными вставками, которое немного оголяет грудь. Для кадра Глюкоза улыбнулась и закрыла глаза.

"По чаще улыбайтесь, у вас приятная улыбка", "Какая красота", "Горячая девочка", "Такая солнечная и красивая", "Нежная красота", – написали поклонники.

Напомним, недавно блогер Лена Миро обрушилась с критикой на Глюкозу. Обозревательница нелестно отозвалась о фигуре певицы. Какие выражения подобрала светская сплетница, ранее писали Дни.ру.