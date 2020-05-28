Оставшейся без работы Елене Воробей придется продать квартиру

Актриса является единственной кормилицей в семье – она обеспечивает дочь и племянников. Перспектива не иметь заработка ее пугает.
Елена Воробей с горечью отметила, что для театральных актеров предусмотрены выплаты. А вот самозанятым ничего от государства не положено.
Из-за отсутствия постоянной работы звезда решилась на крайнюю меру. Она хочет продать квартиру в Черногории. Елена Воробей считает недопустимым сравнивать благосостояние обычных россиян и знаменитостей. Последние владеют дорогой недвижимостью.
Юмористка подчеркнула, что в первую очередь нужно думать о тех, кому труднее всего, и стараться им помочь. Это она доказывает своим примером. Елена Воробей занимается волонтерством, доставляя продукты находящимся в самоизоляции.
Ранее на бедственное положение российских артистов пожаловались продюсер Иосиф Пригожин и шоумен Сергей Глушко. Их заявления вызвали широкий общественный резонанс. Слова продюсера и стриптизера подверглись критике со стороны музыканта Сергея Шнурова и певца Григория Лепса.
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