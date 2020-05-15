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Шопен вместо Шаляпина: голая Цымбалюк-Романовская прикрыла стыд нотами

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: instagram.com/vitalinaromanovskaya/
41-летней Виталиной Цымбалюк-Романовской хочется любоваться бесконечно. Она похожа на фарфоровую куклу – хрупкая, нежная, изящная. И откровенная фотосессия киевской пианистки, которую сделал для нее знаменитый фотограф Андрей Федечко, – лучшее тому подтверждение.
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"…сама юность волнующая, // Сама младость ликующая, // К поцелуям зовущая, // Вся такая воздушная", – писал про свою жену юную секретарь суда в романе Ильфа и Петрова "12 стульев". Этими же словами можно описать и 41-летнюю Виталину Цымбалюк-Романовскую.

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 Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

 Армен Борисович Джигарханян

Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

Киевская пианистка без одежды смотрится на пятом десятке лет аки девочка-подросток. Именно за это очарование и точеность форм ее в свое время, видимо, и полюбил Армен Джигарханян. "Я 83-й год живу на свете, но до сих пор есть женщины, актрисы… Я вижу, какая у нее грудь, какая у нее попочка, все вижу!" – сладострастно облизывал губы престарелый актер.

Конечно, до сих пор есть мечтающие, чтобы нежное тело киевской пианистки скрыла грубая серая тюремная роба и ватник, чтобы ее длинные музыкальные пальчики шили рукавицы в Можайской женской колонии, а если бы и играла она, то только в тюремной самодеятельности. Да пусть беснуются! Ведь все суды доказали полную невиновность Виталины! И теперь она – одна из самых завидных невест Москвы, у которой есть и имя, и талант, и элитная недвижимость!..

"Невидима и свободна!" – писал о Маргарите в своем романе земляк Цымбалюк-Романовской Михаил Булгаков. Этот литературный персонаж киевской пианистке очень нравится. "Маргарита ударила по клавишам рояля, и по всей квартире пронесся первый жалобный вой", – описывал Булгаков похождения своей героини. По клавишам любит ударить и Виталина. "Святая к музыке любовь" для нее превыше всего! Огорчает только одно – завистники и враги не дают ей провести большой концерт в Москве – устраивают козни, срывают выступления.

Ну а пока Цымбалюк-Романовская много репетирует, чтобы оставаться в форме. И ноты, которыми она прикрыла стыд, лучшее тому подтверждение. "Армен Борисович очень любил, когда я вечерами играла ему Шопена, – призналась пианистка. – Поэтому снимки из этой роскошной эротической фотосессии я непременно с курьером ему отправляю – пусть наслаждается на самоизоляции и ностальгирует по тому, что уже не вернуть".

Планирует подарить фотокарточки Виталина и Прохору Шаляпину, с которым их прежде часто видели. Хотя его женскими прелестями вряд ли можно вдохновить...

Автор: 15 мая 2020, 12:06
ФОТОРЕПОРТАЖ

От жены-старушки до приговоренной пианистки: все женщины 35-летнего Шаляпина

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Сколько бы Цымбашлюх не выставляла свои мощи на продажу, её никто и задаром не возьмёт - самоубийство нынче не в моде.
1

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