"Научись слазить": Тодоренко шокировала методами воспитания сына

Регина Тодоренко раскрыла некоторые семейные секреты. Оказывается, телеведущая разрешает маленькому сыну Майклу все опробовать на себе.

В своем инстаграм-аккаунте жена певца Влада Топалова рассказала об отсутствии запретов в воспитании сына. Регина Тодоренко сообщила, что есть лайфхак, который очень помогает с малышом. Она дает Майклу все изучать не на словах, а на деле.

"Хочешь вылезти по стремянке на дерево, никто не запрещает, главное – научись слазить, чтоб не пришлось вызывать МЧС (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – отметила звезда. При этом она понимает, что растить любознательного ребенка – титанический труд.

Теледива признала, что ее метод воспитания некоторых шокирует. Пользователи Сети осуждают ведущую: ''Так нельзя, почему ты ничего не запрещаешь?" Регина Тодоренко отвечает фолловерам, что лишь разрешает разбрасывать игрушки и позволяет их собирать.

Напомним, что недавно телеведущая попала в громкий скандал с домашним насилием. Из-за неосторожных слов Регину Тодоренко лишили звания "Женщина года". Решив восстановить репутацию, она сняла посвященный указанной проблеме фильм "А что я сделала, чтобы помочь?".

