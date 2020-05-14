"Вытащил пистолет": осрамившаяся Тодоренко призналась в отношениях с тираном

Регина Тодоренко сделала сенсационное заявление. Оказывается, в свое время она встречалась с настоящим агрессором.



После неосторожного высказывания о женщинах, пострадавших от домашнего насилия, телеведущую затравили в соцсетях. Вскоре Регина Тодоренко признала, что была не права и не каждая пострадавшая от мужской агрессии женщина может за себя постоять.

Звезда поняла, что не имеет права осуждать их за то, что они терпят подобное отношение к себе. Она призналась, что и сама была в отношениях с тираном, когда ей было всего 20 лет.

У Регины Тодоренко был ухажер, который отличался не самым адекватным поведением и очень ее ревновал. Она рассказала показательный случай из их жизни. Однажды они гуляли, и к ней подошел поклонник, чтобы сфотографироваться.

На это избранник Регины Тодоренко отобрал у парня телефон и вытащил пистолет. Направив на прохожего и возлюбленную оружие, он приказал ей встать рядом с ним. Тогда девушка не придала произошедшему особого значения, но теперь с ужасом думает, что было бы с ней, если бы она осталась в тех больных отношениях.

Напомним, ранее Регина Тодоренко крупно осрамилась из-за некорректно сформулированных фраз. Знаменитость потеряла крупные рекламные контракты. После этого, чтобы привлечь внимание к проблеме домашнего насилия, ведущая сняла фильм "А что я сделала, чтобы помочь?", а также извинилась.