Тихий ужас: Самбурская без косметологов не силах избавиться от покрывшей лицо густой щетины

Поклонники актрисы и певицы Настасьи Самбурской привыкли видеть ее ухоженной, подтянутой, сексуальной. Каково же было их изумление, когда звезда показала свое настоящее лицо.

"Простите, что в таком виде, просто меня часто называют мужиком, а поскольку на самоизоляции я этого скрывать не могу, ведь салоны красоты не работают, я осталась без шугаринга и вы наконец видите мое истинное лицо (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – заявила актриса. Ее черные усы шокировали многих. И ведь непохожи они на искусственные. Скорее всего, это настоящее обличье 33-летней звезды. Страшно, страшно...

Однако усы – еще и символ того, что тревожит Настасью. "Налетели куропатки и давай меня крыть, что я поощряю домашнее насилие, – призналась она. – Я его не поощряю, только тупые так решили. Я сама бы казнила домашних тиранов и сажала их на кол. Однако, есть ведь и вторая сторона, ведь часто бывает, что женщина сама вынуждает ее например от себя оттолкнуть, когда она как разъяренная львица бросается на шею и рвет когтями лицо, когда выводит так, что нужно обладать действительно железными нервами, чтобы удержать себя в руках и не двинуть, а вашу попытку оторвать ее от себя она тут же воспринимает, как насилие".

Известной тяжелым характером и стервозностью Самбурской, конечно, виднее. Интересно, что она всегда выбирала мужчин младше себя – певца Александра Иванова 1994 года рождения, актера Кирилла Дыцевича 1992 года. Были ли они тиранами, и сажала ли их Настасья на кол – загадка...



