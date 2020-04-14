Тихий ужас: Самбурская без косметологов не силах избавиться от покрывшей лицо густой щетины

"Простите, что в таком виде, просто меня часто называют мужиком, а поскольку на самоизоляции я этого скрывать не могу, ведь салоны красоты не работают, я осталась без шугаринга и вы наконец видите мое истинное лицо (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – заявила актриса. Ее черные усы шокировали многих. И ведь непохожи они на искусственные. Скорее всего, это настоящее обличье 33-летней звезды. Страшно, страшно...
Однако усы – еще и символ того, что тревожит Настасью. "Налетели куропатки и давай меня крыть, что я поощряю домашнее насилие, – призналась она. – Я его не поощряю, только тупые так решили. Я сама бы казнила домашних тиранов и сажала их на кол. Однако, есть ведь и вторая сторона, ведь часто бывает, что женщина сама вынуждает ее например от себя оттолкнуть, когда она как разъяренная львица бросается на шею и рвет когтями лицо, когда выводит так, что нужно обладать действительно железными нервами, чтобы удержать себя в руках и не двинуть, а вашу попытку оторвать ее от себя она тут же воспринимает, как насилие".
Известной тяжелым характером и стервозностью Самбурской, конечно, виднее. Интересно, что она всегда выбирала мужчин младше себя – певца Александра Иванова 1994 года рождения, актера Кирилла Дыцевича 1992 года. Были ли они тиранами, и сажала ли их Настасья на кол – загадка...
Популярные темы форума
Кого вы хотели бы убрать из шоубизнеса?
Самый красивый певец
Здесь задавали вопрос, почему мальчики или парни издеваются над девочками или девушками, ответ вас не удивит
Ненавижу свою мать
Не собираюсь провоцировать. Просто интересно.
Во что превратилась моя жизнь
Жить вместе
Жить или не жить?
Когда закончится коронавирус я...
Чего скисли? У России самое выгодное положение по поводу коронавирус. Сиди дома и мой руки с мылом.