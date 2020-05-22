"Это дикий стресс": Самбурская пожаловалась на жуткие условия жизни

Настасья Самбурская была вынуждена съехать из своей квартиры. Актриса снимает жилье.

В квартире артистки идет ремонт, и жить в таких условиях просто невозможно. Но съемное жилье оказалось далеко не идеальным.



В своем инстаграм-аккаунте Настасья Самбурская рассказала, что в ужасе от условий. Но ее утешает то, что выбранный район для нее очень подходящий.

Звезда театра и кино пожаловалась на то, что перед арендой в квартире не дают пожить сутки и понять, подходит ли такой вариант. Также знаменитость призналась, что за 17 лет в Москве она поменяла место жительства раз 20.

"Переезд – это дикий стресс", – посетовала Настасья Самбурская. Она надеется, что к Новому году съедет в собственное жилье. Звезда добавила, что никогда больше не купит квартиру в новостройке. "Сколько мне пришлось намучиться, можно умом поехать", – поделилась актриса.