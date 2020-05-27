Нюша показала большой живот

Пользователи Сети признались, что им очень нравится смотреть на беременную Нюшу. Певице очень идет интересное положение.

Как и многие знаменитости, Нюша начала перебирать архивные кадры на карантине. Певице попалось на глаза видео, которые было снято два года назад. Тогда артистка была беременна. На кадрах видно, как девушка стоит в бассейне и снимает себя на телефон. Запечатлел Нюшу, очевидно, ее супруг, бизнесмен Игорь Сивов.

Певица решила поделиться видеозаписью с поклонниками. Знаменитость призналась, что с теплотой вспоминает о том времени. "Когда нашла старую камеру, а на ней такие воспоминания. Кажется, это было вчера", – написала Нюша в своем инстаграм-аккаунте.

Пользователи Сети пришли в восторг. Они наградили певицу огромным количеством комплиментов. "Тебе очень шел животик", "Очень хорошенькая, кайфушная, прелестная", – написали фолловеры. Некоторым подписчикам показалось, что Нюша начала думать о втором ребенке.

Напомним, в 2018 году у Нюши и Игоря появилась на свет наследница. Малышку назвали необычным именем – Симба. Знаменитость долгое время не выкладывала фото дочери, однако с недавних пор она активно делится такими кадрами.