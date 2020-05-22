"Все кушать хотят": Пригожин кинулся спасать затравленного Тарзана

Пандемия коронавиурса и режим самоизоляции практически парализовали работу артистов. Певцам, актерам и прочим людям, зарабатывающим на искусстве, в настоящий момент приходится очень тяжело.
Иосиф Пригожин ознакомился с высказыванием Тарзана, который раскритиковал правительство за денежную поддержку пенсионеров, и так "сидящих дома и получающих пенсию". Полностью соглашаться со словами мужа Наташи Королевой продюсер не стал. Однако Пригожин отметил, что артисты действительно остались без средств к существованию, и поддержка со стороны государства в таком случае должна быть.
Иосиф понимает, что у всех сложилось впечатление, будто знаменитости – "жирующие люди". Но это не так, заверяет он. Также Пригожин просит обратить внимание не только на известных артистов, но и на других людей, которые связаны с искусством – это частные коллективы, танцовщики, пишет портал URA.RU.
"Когда артист становится брендом, он не работает один: его окружает огромное количество людей. Это огромная творческая команда 30-40 человек, где все кушать хотят", – заметил Пригожин.
По мнению продюсера, несколько месяцев артист сможет прокормить свой коллектив, однако потом средства в любом случае заканчиваются, и наступает кризис.
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