"Все кушать хотят": Пригожин кинулся спасать затравленного Тарзана

Пользователи Сети набросились на Тарзана после его слов о бедных артистах. Стриптизер считает, что государство во время пандемии должно было помочь денежными средствами не пенсионерам, а артистам, которые остались без работы. На сторону супруга Наташи Королевой попробовал встать Иосиф Пригожин.

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