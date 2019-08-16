Дочь назвала мертвого Эдуарда Успенского психопатом

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

"Там мясо!": врачи не могут справиться с обильным кровотечением у Цой
"Наш шейх, а я первая жена": невестка Пугачевой надела хиджаб
"Отъела": Водонаева без трусов удивила раздавшимися формами
"Куда интересней Богомолова": Собчак застукали целующейся в туалете
Алибасов о сексе с Федосеевой-Шукшиной: "У меня как встало все, так и стоит, не падает"
партнеры
Пятница 16 августа
Лента новостей
13:36
Балет "Лебединое озеро" в Москве: "Дни.ру" дарят билеты
13:31
Под завалами люди: в Ленинградской области рухнул завод
13:27
В "ЕР" обратились в Генпрокуратуру из-за преследования предпринимателей в СИЗО Москвы
13:12
Названа возможная причина отравления людей под Ульяновском
12:47
Активисты МГЕР на митинге КПРФ в Иркутске вступились за пострадавших от паводка
12:22
Пьяные вусмерть уголовники устроили бойню в поезде
11:34
В Москве выбрали "Миссис Россия 2019"
11:22
Отправленного за решетку Порошенко добили новым обвинением
11:06
Знаменитый ученый скончался в своем доме
10:43
Страдающим аэрофобией людям дали дельный совет
10:38
Раскрыты подробности тайного послания Путина Зеленскому
10:03
Совет на выходные
09:42
Главные события Москвы
09:17
Под Москвой ребенок застрял в уличном тренажере
08:16
Морщины и пышные усы хитреца Лукашенко изобразили голой грудью
08:13
Малахов спустя 17 лет разворошил громкое дело об убийстве Круга
06:18
Интимные кадры с участием известной певицы и ее возлюбленного появились в Сети
04:08
Маркл завидовала Миддлтон еще до встречи с будущим мужем
02:02
Дочь Пугачевой и Галкина назвала брата "королем России"
00:23
"Герои": два красавца в форме растопили сердце Кудрявцевой
23:00
Налоговик из Уфы попалась на взятке
22:10
Трамп дал совет Си Цзиньпину
22:02
Муж Бородиной продает свой роскошный внедорожник после слухов о разводе
21:58
"Уже в чистилище": напавшие на героический экипаж Airbus украинцы возмутили народ
21:46
Столетний ирландец собрался на чемпионат мира по танго
21:34
В Сети появилось первое фото дочери Нюши
21:18
Беременная Решетова отметила шампанским праздник Тимати
21:07
Из-за жесткой посадки самолет А-321 уничтожат
21:03
Хитрый Шатунов напустил туману на историю с песнями
20:53
"Господи, когда закончится безумие!": Лолита разочаровалась в президенте
20:28
Пьяный стрелок в Котельниках задержан
20:01
Иномарка влетела в автобусную остановку в Москве
19:51
Спасшей восьмерых на пожаре дворняжке нашли новый дом
19:46
"Крайний срок!": близкий друг раскрыл всю правду о состоянии Джигарханяна
19:42
Пассажирам приземлившегося на кукурузное поле самолета выплатят по 100 тысяч
19:16
Бывшая жена Башарова впервые стала мамой
18:55
Таинственный бизнесмен из США посетил могилу Началовой
18:26
На внеочередном Совете Госдумы рассмотрят тему фейковых новостей
18:19
Виторган увез сына новой избранницы из страны
18:16
Познакомились в небе: жена спасшего пассажиров пилота растрогала воспоминаниями
17:39
"Он никого не узнает": Цымбалюк-Романовская сообщила о необратимых изменениях у Джигарханяна
17:10
Могилу актрисы из "Служебного романа" разграбили
17:04
В России зарегистрирован рекорд самого массового поцелуя
17:00
Неизвестный устроил стрельбу в Котельниках
16:53
Целующую звезду "Дома-2" Бузову засняли в ресторане
16:26
"Какая неприятная девочка": детское фото Пугачевой раскритиковали
16:19
"Всю ночь уголь грузил": Кудрявцева показала взрослого сына
16:17
"А как же детство?": Навка показала изнуряющие тренировки дочери
15:58
Решение Водонаевой оставить сына без школы поддержали
15:58
Осталось недолго: Зеленскому предсказали бесславный конец
15:58
"Ты за это ответишь": известный телеведущий пытался избить поклонника
15:52
Виктория Макарская об изуродованном после пластики лице
15:18
Новости из больницы: жена рассказала о состоянии Гафта после инсульта
15:16
Кончаловский о расставании с женой: Стабильность не про нее
15:05
Более 50 человек пострадали при аварийной посадке самолета в Подмосковье
14:52
"Превысил обычную дозу": Газманов показал последствия омолаживающих пилюль
14:46
В Петербурге загорелся цех по производству рыбы
14:42
"Генофонд необходимо пополнить": жену Джигана заподозрили в беременности
14:38
Россияне рыдают под окнами элитных хором Аллы Вербер
14:35
Прооперированный Джигарханян в тяжелом состоянии
14:32
Давшего слабину Лукашенко провожают на покой
14:14
"Что за рожа?": резко изменившейся Нюше испортили день рождения
14:14
Осталось 4 года: человечеству предрекли скорейшую гибель (видео)
14:12
Появление Билла Клинтона в роскошном синем платье вызвало шок
14:06
"Любите негодяев": Лободу сняли на Лазурном берегу среди богачей
14:02
Более половины россиян не могут погасить кредит
13:44
Брежнева раскрыла подробности интима с Меладзе
13:43
"Время летит": Николаев обомлел от снимка молодой Пугачевой
13:42
Прием заявок в премию PROBA Awards завершен с рекордным количеством проектов
13:23
В Удмуртии автомобиль сбил маленького ребенка
13:13
У актрисы из "Игры престолов" похитили ребенка
13:07
Мечущийся Зеленский утер нос пьянице Порошенко
13:01
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 августа 2019 года
12:59
Фаворитка Пугачевой шокировала откровенными лесбийскими играми
12:58
Всплыла неожиданная причина жесткой посадки самолета "Уральских авиалиний"
12:48
Разин объявил об уходе Шатунова после операции
12:38
В Подмосковье рысь сбежала из цирка и напала на человека
12:31
Российский режиссер оказался в заложниках
12:18
Более 50 000 человек посетили фестиваль современного искусства Everart Weekend
12:15
Врачи спасают рассказавшую о ребенке Семенович
12:08
"Куда еще лучше?": жена Прилучного привела в восторг стройной фигурой в купальнике
12:07
Первый учебный центр для волонтеров откроют в Иркутске
12:04
Брат Джулии Робертс задумался о российском гражданстве
12:01
Украина пытается подложить свинью России
11:30
В Саратове в ДТП с микроавтобусом пострадали десять человек
11:24
Громкая оплеуха: Наргиз отказалась выступать с Фадеевым
11:10
Спас сотни жизней: пилота экстренно севшего лайнера "Уральских авиалиний" хотят наградить
11:01
Денежный магнит: простые правила сохранения своего дохода
10:54
Обнародованы жуткие кадры посадки самолета А321 в Подмосковье (видео)
10:38
Путина атаковали после разговора с выскочкой Зеленским
10:24
Уехавшая на курорт Лолита Милявская показала помидорки
10:19
Участник шоу "Замуж за Бузову" попал в ДТП
10:08
"Гарик, ты попал": жена Харламова поразила способностями
09:54
Следовавший в Самару самолет экстренно приземлился в Шереметьево
09:35
У погибшего вокалиста Prodigy обнаружили многомиллионные долги
09:26
"Безобразие": дерзкая выходка Бузовой разгневала Ланового и Басилашвили
09:23
Волочкова разбилась по дороге из Греции
09:06
Известная телеведущая сообщила о беременности
08:41
Оставившей простых людей без воды Пугачевой грозит арест
08:38
Народный артист скончался на 79-м году жизни
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Галантный Путин довел украинцев до истерики
Российский режиссер оказался в заложниках
Неожиданный поворот в скандале с лижущей "блокадницей" Бузовой
"Больничный прикид": Гузеева получила смачную оплеуху за свой наряд
Меркель и Макрон добили мечущегося Зеленского
Ди Каприо назвал свою самую постыдную роль
Шоу-бизнес

Дочь назвала мертвого Эдуарда Успенского психопатом

Эдуард Успенский. Фото: www.globallookpress.com
После смерти Эдуарда Успенского дочь Татьяна не получила ничего в наследство от всемирно известного писателя. Более того, она крайне негативно высказалась о покойном отце.
прочитано 1885 раз

Эдуард Успенский был женат четыре раза. Первой его супругой стала студентка Римма, с которой они вместе учились в МАИ. Говорят, что впоследствии она стала прообразом старухи Шапокляк. Женщина подарила ему единственного ребенка – дочь Татьяну. Второй женой Успенского была Елена Борисовна. На момент знакомства с писателем ей было 20 лет, а ему – 42 года. В третий раз Эдуард Успенский женился на телеведущей Элеоноре Филиной. Но и этот брак не продлился долго. После развода писатель вернулся ко второй жене.

ПО ТЕМЕ

Больного раком Успенского доставили в больницу в Москве

Десять любимых мультфильмов россиян

Именно ей он завещал все наследство, умудрившись обделить прочих родственников (и даже приемных дочек-инвалидов). 14 августа была годовщина со дня смерти Эдуарда Успенского.

На могиле отца единственная дочь не появляется. "Не хожу и не пойду. Единственное, что я испытываю при воспоминании о нем – это стыд перед моими детьми, другими людьми, работавшими с ним долгое время, которых он выкинул на улицу или предал. Извините..." – заявила Татьяна.

Судиться со вдовой отца она не намерена. Женщина откровенно назвала его психопатом. "Психопаты живут в другом мире. Они безжалостны. Для тех, кто был рядом с отцом, его решение относительно завещания не сюрприз и не новость. Когда несколько лет тому назад завещание было составлено, Елена Борисовна радостно потирала руки, звонила всем родственникам и знакомым специально, чтобы мне передали, и говорила, что все ей достанется. Документ составлен хитро, она даже приемных дочерей обманула. Девочки-инвалиды должны были получить свою часть, а им эту часть не выделили", – цитирует дочь Эдуарда Успенского "Собеседник".

С Еленой Борисовной Татьяна в плохих отношениях. По ее мнению, супруга настраивала писателя против его окружения, причем делала это осознанно. Неизвестно, приложила ли она руку к тому, что Эдуард Успенский не пришел проститься с первой женой, когда та умерла, а ведь они прожили более 20 лет вместе. Не ладил он и со старшим братом Игорем. "Дяде Игорю не понравилась программа "В нашу гавань заходили корабли", он высказал отцу свое мнение и был изгнан из его дома. Некрасиво папа поступил и со своим секретарем Анатолием Юрьевичем, тот просто умер из-за этого конфликта на нервной почве", – рассказала Татьяна. А еще Эдуард Успенский оставил без зарплаты собственного зятя.

По словам дочери, единственные, с кем находился в хороших отношениях писатель, были его младший брат Юрий и писатель Григорий Остер. "Дядя дипломатичен и деликатен, он всегда умел обходить острые углы. По-моему, до конца своих дней папа ладил с Гришей Остером, который тоже все терпел. Гриша приезжал раз в год из Америки и вместе со своей женой Майечкой делал Успенскому визиты вежливости. Cо всеми остальными папа рассорился, к сожалению", – констатировала дочь покойного писателя. Кстати, она общается с его третьей женой Элеонорой Филиной.

Репортеры связались с младшим братом Эдуарда Успенского Юрием. Тот оказался краток: "Другого брата у меня нет, поэтому Эдик был для меня самым лучшим. Никакого наследства я от него не ждал, считаю, что все должно было достаться Тане как единственной его дочери". С ним солидарен и детский писатель Валентин Постников, который в последнее время стал известен как предполагаемый внебрачный сын Эдуарда Успенского. Он тоже не стал судиться со вдовой.

"Интеллектуальное наследие Успенского, за которое я так ратовал, может пропасть, так как его никто не будет развивать. Но зато мы с Татьяной обрели друг друга, она – дивный человек. Таня постесняется, но я скажу: вдова поступила отвратительно. Что говорить обо мне, если родному внуку Эдуарда Николаевича ничего от деда не досталось!" – заявил Постников.

Оказывается, род Успенских происходит из священнослужителей, и по мужской линии из поколения в поколение передавались семейные реликвии. "А у сына Тани нет ни одной картины, ни статуэтки, ни иконы. У мальчика по мужской линии нет от деда ни-че-го! Елена Борисовна, которая к семейным реликвиям Успенских вообще никакого отношения не имеет, все захватила", – с возмущением сообщил писатель.

Автор: 16 августа 2019, 12:35
ФОТОРЕПОРТАЖ

Чебурашке исполнилось 50 лет

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Ей виднее, каким он был.
1

Популярные темы форума

Политика

Давшего слабину Лукашенко провожают на покой
Появление Билла Клинтона в роскошном синем платье вызвало шок
Мечущийся Зеленский утер нос пьянице Порошенко
Трясущаяся Меркель переложила на Путина грехи Трампа

Шоу-бизнес

Актриса Юлия Высоцкая объявила об уходе
Дочь назвала мертвого Эдуарда Успенского психопатом
Пригожин раскрыл тайну последнего разговора с Цоем
Отец дерзко отреагировал на шумиху вокруг памятника Началовой

Проишествия

Всплыла неожиданная причина жесткой посадки самолета "Уральских авиалиний"
Спас сотни жизней: пилота экстренно севшего лайнера "Уральских авиалиний" хотят наградить
"Оказались в огненной ловушке!": греки пытаются спастись от страшного пожара (видео)
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа

Lifestyle

Кевин возвращается: Disney снимет ремейк фильма "Один дома"
Русский национальный балет "Кострома" открывает настоящую Россию
Умер актер из фильма "Угрюм-река"
"Терминатор-6": в кого превратился сыгравший молодого Джона Коннора актер
Шоу-бизнес

Увидеть разбившуюся Волочкову приехала красавица-дочь

Наследница посетила балерину
Общество

Малахов спустя 17 лет разворошил громкое дело об убийстве Круга

Все детали следственного процесса
Политика

"Глаза на лоб полезут": разгоряченный Лукашенко устроил истерику на людях

Он посетил один из регионов Белоруссии
Шоу-бизнес

Врачи спасают рассказавшую о ребенке Семенович

Артистка оказалась в специализированной клинике

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Сати Казанову ждет пополнение в семье

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Я горжусь!": красавица Загитова побила выскочку Алсу
Внезапно закричавший Дзюба сделал громкое заявление об Украине
"Это больно!": изведенная анорексией дочь известного спортсмена рассказала о страшных муках
"Его все очень любили": страшная трагедия убила Николая Валуева

Регионы

Россияне ахнули от происходящего на Крымском мосту
Сочи атаковали мерзкие летающие твари
Путин дал наказы после смертельного наводнения в Иркутской области
Режим "черного неба": россияне задыхаются от жуткого смога (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru