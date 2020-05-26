"Лживая сволочь": известного актера обвинили в изнасиловании

В студию программы "На самом деле" пришла Людмила Панькова. Она рассказала, что знаменитый артист Иван Рыжиков домогался ее, пытался изнасиловать, а получив отказ, избил.

Актер уже несколько раз был гостем студии. В прошлом году жена звезды российских сериалов заподозрила измены со стороны супруга. Тогда пара вместе прошли полиграф, и оказалось, что подозрения беспочвенны. Правда, спустя время над браком Ивана Рыжикова вновь нависла угроза. Незнакомая девушка заявила, что ждет от актера ребенка. К счастью, полиграф выявил мошенницу.

Во вторник в студии шоу "На самом деле" 26-летняя Людмила Панькова попыталась доказать, что стала жертвой похотливого артиста. Якобы мужчина не раз домогался ее и даже пытался изнасиловать. В качестве доказательств участница предоставила свои фотографии с побоями.

Панькова отметила, что работала с Рыжиковым на одном проекте. Звезда сериалов часто провоцировала девушку. Мужчина обзывался и вел себя агрессивно. Первый инцидент произошел на работе, когда один из сотрудников праздновал день рождения.

Иван подошел к Людмиле и попросил прощения, якобы ему стыдно за свое поведение. Агрессию в сторону девушки он объяснил проблемами в семье. Актер предложил встретиться в ресторане. В заведении звезда выпила вина и начала приставать к Паньковой. Как отметила участница шоу "На самом деле", в тот раз она возмутилась, расплакалась и ушла из кафе.

Девушка заверила, что после того случая старалась не пересекаться с Рыжиковым. Но на одном из корпоративов он сам зашел к ней в кабинет и запер за собой дверь. Мужчина начал вновь приставать, а после того, как Людмила его оттолкнула, он избил ее.

В студии программы "На самом деле" она отметила, что никому не говорила о случившемся, потому что стеснялась. Правда, потом стала требовать от Ивана Рыжикова полтора миллиона рублей за молчание.

"Лживая сволочь!" – выпалил актер, зайдя в студию.

Артист заявил, что ничего подобного не случалось – он никогда не звал девушку в ресторан и не лез под юбку. Но вот полиграф показал, что мужчина врет.

Единственное, чего Рыжиков не делал, – не избивал Панькову. В итоге эксперты почитали, что Людмила просто решила отомстить Ивану за увольнение.