"Затащили в машину и отвезли в лес": Малиновская рассказала о своем изнасиловании

Телеведущая призналась, что в детстве над ней надругался взрослый мужчина, лишив девственности. Шокирующими подробностями она поделилась в своем инстаграм-аккаунте.
Звезда встала на защиту женщин, над которыми издавались мужья, бойфренды или посторонние люди. Маша Малиновская знакома с этим не понаслышке. Она рассказала, что вместе с ней пострадала и ее одноклассница.
Девочки шли домой из школы. Злоумышленники отвезли их в безлюдное место. Там они издевались над неспособными дать отпор детьми. "Это был мой первый сексуальный опыт. Нас затащили в машину и отвезли в лес", – поделилась Маша Малиновская.
Под своим постом телеведущая оставила контакты служб, которые могут оказать помощь и поддержку пострадавшим женщинам. Отметим, помимо Маши Малиновской, о насилии со стороны мужчин рассказали Юлия Паршута, Анна Седакова и другие звезды шоу-бизнеса.
Напомним, в ноябре прошлого года было объявлено о триумфальном возвращении Маши Малиновской, исчезнувшей из поля зрения. Продюсер Ольги Бузовой Арам Арчер решил вернуть знаменитость на сцену. Она вновь занялась музыкальной карьерой.
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