Актриса сериала о Михаиле Круге: Вдова вокалиста была против съемок

Сюжет сериала повествует о судьбе известного вокалиста и автора песен Михаила Круга. Лента состоит из четырех эпизодов. Главную роль исполнил Юрий Кузнецов-Таежный. Супругу барда Ирину Круг сыграла артистка Ольга Смирнова.
По словам Смирновой, вдова вокалиста вообще не хотела, чтобы проект "Легенды о Круге" увидел свет. Ольга понимает нежелание Ирины вновь переживать трагедию. "Но все-таки съемки состоялись, и она как бы утвердила меня на эту роль", – отметила артистка. Круг и Смирнова лично не встречались, общались только по телефону.
Артистка призналась, что, готовясь к работе в сериале "Легенды о Круге", изучала Ирину по интервью. Копировала ее манеру говорить, жестикулировать, вести себя. Вжиться в роль Ольге было несложно. "Она тоже уральская, из Челябинска. А я из Екатеринбурга. Я нашла в ней какое-то схожее со мной обаяние, манеру разговора", – поделилась звезда теленовеллы.
Ольга Смирнова обмолвилась, что в процессе съемок у создателей сериала были разногласия с Ириной Круг. Что именно произошло, артистка умолчала. Между тем стало известно, что авторы не смогли использовать песни в исполнении вдовы Михаила Круга в сериале.
Ольга поведала также, что некоторые сцены сериала "Легенды о Круге" создавали в доме знаменитого барда. Мать и сестра вокалиста присутствовали на съемках. "Как они выдержали сцену его убийства, я не пойму! Очень хорошая семья", – цитирует Ольгу Смирнову "Аргументы недели".
Напомним, автора и исполнителя песен в жанре русский шансон Михаила Круга убили в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года. Трагедия произошла в доме звезды, в поселке Мамулино, в микрорайоне Твери. Близкие артиста оказались свидетелями преступления. Злоумышленников, лишивших жизни известного барда, было двое: Дмитрий Веселов и Александр Агеев. Первый давно мертв, второй – отбывает пожизненное наказание в колонии "Полярная сова". Сериал "Легенды о Круге" можно смотреть онлайн на видеосервисе ivi.ru.
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