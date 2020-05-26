Малахов закружил в танце страстную красотку

Андрей Малахов выступил в финале шоу "Танцы со звездами". Телеведущий взял в партнерши тренера своего двухлетнего сына.

Андрей Малахов несколько лет назад стал лицом канала "Россия 1". Ему доверили вести сразу несколько передач на "второй кнопке". В этом телесезоне помимо "Прямого эфира" и "Привет, Андрей!" он появился в "Танцах со звездами".

Ведущий очень проникся к участникам проекта. Когда Дарья Мороз выбыла из шоу, Малахов даже провел дополнительное голосование, чтобы актриса продолжила борьбу за победу.

В финале "Танцев со звездами" Андрей сам вышел на паркет и исполнил изящный танец. Партнершей стала Юлия Винар. Малахов в образе Зорро спустился на тросе. Девушка в алом платье ждала его внизу. Пара исполнила несколько танцевальных элементов, демонстрируя страсть. В завершение выступления Винар небрежно толкнула Малахова на кровать, которая, как оказалось, была наполнена водой. Кстати, свою личность телеведущий скрывал до последнего. Лишь в последние секунды он снял маску.

Стоит отметить, что Юлия является тренером его двухлетнего сына. Наследник Малахова учится в школе, где преподает Винар.

Напомним, победителями 11 сезона "Танцев со звездами" стали Иван Стебунов и Инна Свечникова. Второе место заняли Артем Ткаченко и Валерия Семенова, третье – Екатерина Варнава и Денис Тагинцев.