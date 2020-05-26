Любви не было: последний роман Началовой оказался продуманным пиар-проектом ради шумихи

Впервые Юлию Началову и Вячеслава Кудрю журналисты увидели вместе в июне 2018 года за кулисами премии "МУЗ ТВ" в "Олимпийском". И потом на всех светских мероприятиях они появлялись вместе, будь то открытие ресторана гала-ужин музыкальной премии или скачки на ипподроме.
О новом возлюбленном Началова рассказывала много и с удовольствием. Мол, свадьба не за горами, мол, дочь Вера очередного избранника мамы одобрила, мол, возможно, у девочки скоро будет братик или сестричка.
Нижегородский судьбы Вячеслав Кудря от внимания прессы и вспышек камер явно получал удовольствие. Он ощутил себя звездой!
Но вот после смерти Началовой он пропал с горизонта. Приходил на похороны певицы, но внимания к себе не привлекал и затерялся в толпе поклонников. И потом не дал ни единого интервью, не ходил по эфир, словно и не было его вовсе
Вскоре после траурной церемонии в светской тусовке поползли слухи, что эти отношения Началовой и Кудри изначально были всего лишь ширмой. Выяснилось, например, что когда началась судебная тяжба Юлии Началовой с бывшим гражданским мужем Александром Фроловым, то дело из Москвы по просьбе певицы передали на рассмотрение в Нижний Новгород. Ведь если новый избранник Юли – судья Нижегородского областного суда, то были шансы выиграть дело. Чтобы перенести разбирательство в волжский город, певице даже пришлось сделать временную прописку в Нижнем.
Сегодня друзья певицы судачат, что настоящей любви между Началовой и Кудрей никогда не было, а все отношения в реальности оказались только продуманным пиар-проектом. Мол, про Началову больше писали не в связи с творчеством, а в связи с болезнями и любовниками. Вот она и подыгрывала публике и прессе, чтобы оставаться в топе...
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