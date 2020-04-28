Не смог оправиться от горя: последний любовник Началовой перестал выходить на связь

В жизни Юлии Началовой было немало мужчин – музыкантов, хоккеистов. Последней же ее любовью стал нижегородский судья Вячеслав Кудря. Но после скоропостижной смерти певицы ее любовник исчез...

На похоронах Юлии Началовой в марте 2019 года Вячелав Кудря появился втайне от родных и друзей покойной любовницы. Он инкогнито прошел в траурный зал, с родителями Началовой и ее дочерью Верочкой не общался. А потом просто затерялся среди сотен поклонников. О чем он думал, глядя на лежащую в гробу возлюбленную?.. Что вспоминал?..

Любвеобильная Началова в последние годы жизни ввела своего нижегородского фаворита в светскую жизнь Москвы. Вместе они появлялись на открытии ресторана, на скачках, на красной дорожке музыкальной премии... Отдых в Юрмале, романтический уик-энд в Барселоне – они проводили время хорошо и даже планировали рождение ребенка.

Как известно, Вера Алдонина – единственная дочь Юлии Началовой – приняла Вячеслава нормально. "Конечно, я не говорила ей, мол, это Вячеслав, теперь он будет с нами жить, – рассказывала Юля. – Вера – умная девочка, она и сама все поняла. Все понял и принял и бывший супруг певицы – экс-капитан сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин. "Скажу больше – мой новый молодой человек и бывший муж знакомы, – отмечала Юля. – Они не то, чтобы дружат, просто хорошо друг к другу относятся".

Но все хорошие отношения оборвались со смертью певицы. О Вячеславе Кудре больше не слышал никто из родственников покойной. Одно время в прессе писали, что у нижегородского судьи есть элитная недвижимость в центре города и автомобиль Mercedes. Говорили, что Кудря известен своими тусовками, соседи часто жалуются на громкую музыку из его квартиры.

В последний раз Вячеслав выходил на связь еще в прошлом году. "Все, что произошло – это какой-то сюр. Это как неудачный финал кино, в который невозможно поверить", – говорил Кудря в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир". С тех пор следы его теряются. Многие считают, что красавец так и не сумел оправиться от горя.