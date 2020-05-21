Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

"Этот брак оказался роковой ошибкой": Петросян собрал чемодан и ушел от жены
Известную певицу назвали любовницей Эмина Агаларова
Психиатры к вам выехали: страшный лай Пьехи напугал народ
Прицепившейся к сыну Орбакайте девушке пригрозили печальной семейной историей
"Белая горячка": мужу Собчак поставили неутешительный диагноз
партнеры
Четверг
21 мая
Лента новостей
12:21
Режиссеры "Великолепного века" снимают сериал о современнике султана Сулеймана
12:18
На юго-западе Москвы в аварии пострадали два человека
12:10
Помолодевший Петросян поверг в шок
12:08
Обсуждают странное поведение мужа Гагариной после новости о расставании
11:58
Умершего от коронавируса сына Моргуновой похоронят в мешке после дезинфекции
11:49
Во Владикавказе прогремел взрыв
11:43
Темнокожий князь Ростов и тупой император: чем британский сериал "Великая" разозлил россиян
11:39
Стоит ли менять рубли: курсу доллара предрекли укрепление
11:37
В России может возрасти смертность от рака из-за пандемии коронавируса
11:23
Олимпийская чемпионка Загитова сообщила о новом достижении
11:19
Смелые близняшки возбудили народ чересчур откровенными снимками
11:04
Бывший муж Лолиты Милявской госпитализирован с тяжелыми травмами
10:59
Коронавирус в России унес больше трех тысяч жизней
10:48
В Подмосковье вновь включили отопление из-за похолодания
10:45
"Человек между жизнью и смертью": мать сраженного инсультом Алексея Янина поведала о самых страшных мгновениях
10:39
"Она просто не могла встать!": директор шокировал рассказом о срывах Началовой
10:22
Запертая дочь Заворотнюк на грани тяжелого заболевания
10:19
Изменившаяся Голубкина поразила россиян
10:17
Осужденная за попытку примкнуть к террористам россиянка выходит замуж
10:16
Россиян предупредили о росте цен на продукты
09:49
Потенциально опасна: синоптики сообщили москвичам об ухудшении погоды
09:45
Доктора Мясникова разнесли за фразу "кому положено умереть от коронавируса – умрут"
09:30
"Это был фурор!": Пугачева изменилась благодаря мужчине
09:26
Пропавший без вести спортсмен найден мертвым
09:24
Зеленский ради семьи поставил журналистам условие
09:11
Малахов утер нос наступающему на пятки Корчевникову
09:08
"Как вы меня достали!": сын сорвался на Рудковскую и Плющенко
08:37
Все оставит себе: Полина Гагарина не будет делить имущество с мужем
08:33
"Не помнит людей, не помнит события": сраженному инсультом Борису Моисееву стало хуже
08:28
В Роспотребнадзоре высказались о второй волне коронавируса
08:20
Рождественская сообщила душераздирающие подробности смерти от коронавируса сына Моргуновой
07:39
Число жертв коронавируса в Москве выросло
06:42
Нагиев взвыл от "преследований" молодого актера
04:11
Барановская показала сына от Аршавина за любимым занятием
02:07
Яббаров из "Дома-2" сообщил о пополнении в семье: Это моя страсть
00:17
Миддлтон обнажила грудь на улице
00:03
Коронавирус: последние новости на сегодня, 21 мая 2020 года
22:04
В Москве разбилась машина за 14 миллионов
21:53
России предрекли запустение и бегство жителей из-за коронавируса
21:50
Россияне в шоке от купающегося мужчины в Москве-реке
21:49
"На кону большие деньги": Кожевникова объяснила происхождение коронавируса заговором
21:43
Секс-символ Голливуда станет отцом в шестой раз
21:14
Как не сойти с ума во время самоизоляции
21:13
В жуткой аварии под Петербургом погибли люди
20:42
Самый холодный день в мае: москвичей предупредили о снегопаде
20:20
Появилась новая информация о разбившемся в Подмосковье вертолете
20:05
В Башкирии зафиксирована очередная смерть от коронавируса
20:02
Мутацию коронавируса назвали причиной новой вспышки эпидемии в Китае
19:51
Гришаева поразила редкими кадрами
19:49
Сестра-двойняшка Подольской раскрыла тайну своего рождения
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Нарядившуюся в школьную форму Бузову сравнили с женщиной легкого поведения
"Хороша!": Галкин обомлел от соблазнительных движений 71-летней Пугачевой
"За это можно и поплатиться!": папа Фриске грязно матерится после разговора с тещей Хабенского
"Федосеева-Шукшина лукавит": помощник Алибасова заговорил на Первом канале
"У меня не получается с женщинами": признание Корчевникова после громкого гей-скандала
"Сердцу не прикажешь": бывшая жена Казаченко о расставании с Джигарханяном
Шоу-бизнес

"Она просто не могла встать!": директор шокировал рассказом о срывах Началовой

Юлия Началова. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Константин Сергеев в шоу-бизнесе уже четверть века. Целых 20 лет он является концертным директором Татьяны Булановой. А с января 2015-го по февраль 2018-го параллельно работал с Юлией Началовой. Это было самое драматичное время в жизни певицы...
прочитано 1134 раза

"По гороскопу я Рыбы, а это знак, который обладает предвидением, интуицией, – рассказал Константин. – Осенью 2017 года у меня уже было стойкое ощущение какой-то неминуемой беды".

ПО ТЕМЕ

Коробка с золотом и бриллиантами Началовой обнаружилась дома у ее "сестрички" Исаевой

"Нельзя связываться с этой семьей": "сестричка" Началовой сделала громкое заявление

 Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

"Начались же у Юли проблемы раньше, – продолжил Сергеев. – Летом того года мы поехали на гастроли в Архангельск. И тогда Началова впервые на моих глазах не смогла самостоятельно обуться в концертные туфли на огромном каблуке, чтобы выйти на сцену. Девочки из балета натянули ей на ноги широкие белые кроссовки, в которых она приехала, благо что брючный костюм позволял такую обувь. Так спасли ситуацию. А после выступления она долго не могла прийти в себя".

"Вспоминаю и шефский концерт 2015 года, посвященный 9 Мая, в актовом зале Администрации президента на Старой площади, – вздохнул Константин. – Этот концерт курировал Кремлевский дворец, и не появиться там было сродни самоубийству, но Юля не появилась. Она просто не смогла встать в тот день. Скандал был грандиозный! Мне пришлось долго звонить разным людям и извиняться. Этот срыв был у Юли первым и единственным, когда она подвела. Просто не смогла! До того же момента она находила в себе силу воли – активно ездила, выступала, летала. Надо было на что-то жить, тем более осенью 2016 года она рассталась с Фроловым и была одна".

По его словам, осенью 2017-го, за полтора года до смерти, певица оказалась в Медицинском центре Марии Фроловой (специализируется на лечении пациентов, страдающих алкогольной, наркотической, никотиновой и игровой зависимостью, а также сопутствующих заболеваний, связанных с расстройством психики. – Прим. ред.). "Юля пролежала там три недели, ей стало заметно лучше", – отметил бывший директор. Артистку там не лечили, а просто не давали пить никаких таблеток – ни для похудения, ни антидепрессантов, ни диуретиков (добавки, уменьшающие количество воды в организме, которые используются для снижения веса перед соревнованиями и на детокс-диетах. – Прим. ред.).

В феврале 2018 года Началова дала последний концерт, который устроил Сергеев. После этого бывший директор встречал ее всего два раза. "В последний раз мы виделись в августе 2018-го на концерте в Кремле, где она выступала с одной песней, – вспомнил Константин. – За кулисами мы расцеловались и обнялись, как ни в чем не бывало. До сих пор помню ее красный брючный костюм, туфли на огромных каблуках. Когда я ее обнимал, чувствовал, что она вся мокрая. Получается, что даже с одной песней ей было уже тяжело работать".

31 января 2015 года, день рождения Юли со знаменитым композитором и продюсером Уолтером Афанасьевым. Фото: личный архив

"Тот день, когда в марте 2019 года Юлю положили на операцию, я помню отчетливо до сих пор, – признался Сергеев. – Мне ее пресс-секретарь Анна Исаева позвонила около шести утра, мы говорили больше часа. Когда я узнал про палец, про заражение крови, про больницу и операцию, у меня было тягостное, нехорошее предчувствие. Я постоянно следил за новостями, звонил Исаевой".

Константин одним из первых услышал о кончине Юлии – не прошло и часа, как ему позвонила Анна. "Юли больше нет", – сказала мне она. "Я был и на похоронах, и на поминках. Родные Юли меня лично приглашали в ресторан и на девять дней, и на 40 дней, и на первую годовщину, – добавил Сергеев. – Помню, на кладбище коллектив, дочь и родители Юли специально поехали днем раньше, чтобы ни привлекать к себе внимание зевак и прессы. С родителями Началовой мы общается по сей день, поздравляем друг друга с праздниками".

У "сестрички" Анны Исаевой на память о Юлии Началовой осталось несколько колец из золота и бриллиантов. А Константин дорожит двумя портмоне Gucci и Bottega Veneta, которые подарила артистка. "Пусть они лопнут от гонораров", – пошутила тогда Юлия. До ее смерти портмоне лежали в коробках, теперь Сергеев их носит постоянно. А вот от походов на ток-шоу бывший директор Началовой отказывается – слишком тяжело...

21 мая 2020, 10:39

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Зеленский ради семьи поставил журналистам условие
Обнародовано доказательство государственный измены Порошенко
Бывший ополченец назвал ответственного за катастрофу малайзийского Boeing
У Порошенко в ужасе: Зеленский отменил антироссийские санкции

Шоу-бизнес

Помолодевший Петросян поверг в шок
Обсуждают странное поведение мужа Гагариной после новости о расставании
Умершего от коронавируса сына Моргуновой похоронят в мешке после дезинфекции
Бывший муж Лолиты Милявской госпитализирован с тяжелыми травмами

Проишествия

Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса
Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

Рождественская сообщила душераздирающие подробности смерти от коронавируса сына Моргуновой

80-летний диктор хоронит своего ребенка
Шоу-бизнес

"Она просто не могла встать!": директор шокировал рассказом о срывах Началовой

Вскрылись жуткие подробности
Шоу-бизнес

"Это был фурор!": Пугачева изменилась благодаря мужчине

Артистка открыла новую страницу в своей жизни
Шоу-бизнес

"Как вы меня достали!": сын сорвался на Рудковскую и Плющенко

Мальчику надоело сниматься для "Инстаграм"

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 21 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 20 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 19 мая 2020 года
Гороскоп совместимости: Рыбы с другими знаками Зодиака

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Тупость": Тарасова взвыла из-за лжи с российских экранов
"К вяканью никто не прислушивается!": Тарасова встала на защиту заклеванной Тутберидзе
"Болезненно переживает": знаменитая фигуристка поведала о состоянии Тутберидзе после бегства Трусовой
Кто подарил? Загитова показала роскошное украшение в день рождения

Регионы

В России обнаружена гигантская пирамида
Россиянам предложили скидку на похоронные услуги на фоне коронавируса
"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+