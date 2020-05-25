Родители тайно залили могилу Началовой бетоном

Анна Исаева, бывший пресс-секретарь Юлии Началовой, часто говорила, что памятник на могиле певицы появится не раньше июня. Об этом она неоднократно заявляла и в интервью, и во время онлайн-эфира на своей странице в "Инстаграм". Каково же было удивление поклонников, когда в минувшие выходные они пришли на могилу артистки и увидели там в лесах монумент вместо деревянного креста...

В регламенте работы Троекуровского кладбища есть пункт, запрещающий устанавливать капитальные памятники с ноября по март. Только легкие деревянные кресты. К тому же со дня смерти человека должно пройти не меньше года, иначе монумент после осадки земли может покоситься.

С первыми теплыми деньками на могиле Началовой закипела работа. Там залили бетон и начали устанавливать черный мраморный памятник. Рядом – несколько вазонов, которые всегда будут наполнены цветами от благодарных поклонников. На строгом обелиске – любимая фотография Юлии, даты жизни и пронзительные слова: "Я взмахну крылом – и вверх, улечу под облака".

"Эти слова выбрал отец Юли Виктор Началов, – рассказала "Дни.ру" Исаева. Слова – перефразированная строчка из детской песни Началовой, с которой она выступала на "Утренней звезде". В оригинале фраза звучит: "А-а-а ты взмахнешь крылом – и вверх,/ А-а-а улетишь под облака..." Пока о завершении работ над памятником говорить преждевременно – он будет готов не раньше июня".

От скульптурного изваяния певицы, как, например, в случае с певцом Дмитрием Хворостовским и актрисой Людмилой Гурченко, отказались. Вероятно, это слишком дорого (от 20 миллионов рублей) для родителей-пенсионеров. Им еще поднимать внучку Верочку. В итоге появился строгий и красивый монумент. Он отражает суть самой Началовой, которая жила скромно, без вызова. Да и сейчас ее душе важнее молитвы об упокоении и царствии небесном, нежели дорогие памятники.

Напомним, что Юлия Началова умерла в больнице из-за остановки сердца, вызванной обширным абсцессом. У 38-летней артистки обнаружился целый букет болезней: подагра, диабет и общий сбой в организме, вызванный анорексией. В последний путь певицу провожали близкие, друзья, коллеги и поклонники.