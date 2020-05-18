Асмус рассказала о любви к известному певцу

Звезда сериала "Интерны" открыто говорит с фанатами. Знаменитость ведет рубрику в соцсетях, в которой публикует личные подробности.
Накануне Кристина Асмус выдала очередную порцию откровений. Как оказалось, актрису раздражают нежные обращения вроде "зай", "солнце" или "мась". Ненавидит знаменитость высмаркиваться во влажную салфетку. Также звезду сериала "Интерны" бесит сложенная в шкафах одежда. Кристина предпочитает, чтобы ее вещи располагались на вешалках.
"Если я хочу послушать какую-то конкретную песню и просто забиваю название в "Гугле", то мне не нравится, когда я попадаю на лайф-запись с концерта. Мне нравится классический студийный вариант хита", – заметила Асмус.
Знаменитость призналась, что забывает здороваться, отвечая на сообщения в мессенджерах. О правилах хорошего тона артистка обычно вспоминает в середине переписки.
Во время застолий, когда кто-либо говорит тост, Кристина Асмус внимательно слушает говорящего. Обычно в этот момент актриса держит бокал на весу. Не понимает звезда сериала "Интерны", как люди запоминают распределение знаков Зодиака по месяцам и числам. Актриса такими знаниями не обладает. Раздражают Кристину развлекательные публикации в соцсетях с угадыванием цвета одежды или обуви.
Раскрыла звезда сериала "Интерны" факт из детства: в юном возрасте она была фанаткой Валерия Леонтьева. Поговорила Кристина Асмус о гастрономических предпочтениях: артистка любит баловать себя чипсами. Особенное удовольствие знаменитости доставляет поедание крошек со дна пачки.
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