Переставшая бриться Асмус показала свою буйную растительность

Кристина Асмус рассмешила поклонников свежим фото. Судя по нему, артистка совсем себя запустила.

Знаменитость предстала в странном образе – с усами. Так она решила поднять себе и подписчикам в "Инстаграм" настроение на вынужденном карантине из-за эпидемии коронавируса.

Буйная растительность на лице рассмешила фанатов Кристины Асмус. Они списали ее новый образ на сильно затянувшуюся самоизоляцию. Сама актриса театра и кино в подписи к фото заявила, что ей лень бриться.

Фолловеры поддержали игривое настроение артистки. Они отметили, что блондинке очень идут усы и посоветовали их оставить.

Ранее супруга Гарика Харламова запустила в "Инстаграм" конкурс. Актриса опубликовала видео, где она исполняет танец под песню Филиппа Киркорова "Снег". Свои телодвижения звезда российского кино назвала "импровизированной чушью". Те поклонники, которые смогут повторить этот танец или выступят гораздо лучше, получат денежный приз, заявила Кристина Асмус.

