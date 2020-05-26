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Простившая измену супруга Бородина заговорила: Жить и мучиться ради детей нельзя

Простившая измену супруга Бородина заговорила: Жить и мучиться ради детей нельзя

Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia/
Ксения Бородина часто общается с подписчиками инстаграм-аккаунта. На этот раз девушка высказала свое мнение по поводу семьи.
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Один из фолловеров попросил дать совет тем, кто продолжает жить вместе ради детей, несмотря на ссоры. Напомним, артистка пять лет состоит в браке с бизнесменом Курбаном Омаровым. Звезда отметила, если бы у нее с мужем начались проблемы в отношениях, она сначала попыталась бы сохранить семью.

Как отметила Ксения Бородина, развод всегда стресс для ребенка, поэтому подавать документы на расторжение союза не стоит. Телеведущая уверена, что нельзя жить и мучиться ради детей, если вы все перепробовали, и в отношениях стало совсем уж плохо.

Артистка добавила, что счастливый родитель – залог благополучия ребенка. По мнению знаменитости, терпеть рядом с собой не того человека – плохой пример для наследников. "Вы – единственный человек, который может позаботиться о самом себе", – отметила Ксения Бородина.

Также ведущая считает, что с нелюбимым вообще не нужно заводить ребенка. Если дети все же случились, стоит прислушаться к внутреннему голосу и понять, точно ли человек рядом не близок по духу. "А если любовь была, может, она и сейчас есть?" – говорит звезда.

Ксения Бородина часто дает советы, исходя из жизненного опыта. Девушка не раз отмечала, что семья для нее – самое важное. Однажды артистка уже сохранила брак, простив мужу измену.

Автор: 26 мая 2020, 06:33 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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