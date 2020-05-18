"Стала сильно болеть": Бондарчук рассказала о страшной потере

Наталья Бондарчук стала гостьей программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1". Она вспомнила тяжелый период в жизни своей матери.
После смерти мужа Инна Макарова стала угасать буквально на глазах. Семь лет она скорбила по любимому человеку. "Мама стала сильно болеть после смерти Миши", – призналась дочь звезды.
Окружающие были уверены, что Инна Макарова изменила жизнь Михаила Перельмана к лучшему. Актриса не скрывала, что счастлива рядом с ним. По словам Натальи Бондарчук, ее мать не пережила страшной потери. Актриса вспомнила, что когда мужчина заболел, он позвонил перед операцией ее матери и ей и стал с ними прощаться. К сожалению, спасти его не удалось.
Как писали "Дни.ру", первым мужем Инны Макаровой был Сергей Бондарчук. Их счастливый брак распался через десять лет. Мужчина влюбился в актрису Ирину Скобцеву.
Напомним, Инна Макарова умерла 25 марта в возрасте 93 лет. Рассказывая о последних днях знаменитости, Наталья Бондарчук говорила, что актриса начинает видеть всех близких людей, которых уже нет на этом свете.
Популярные темы форума
Кто заразил Пескова коронавирусом? Не грозит ли это Владимиру Путину?
"врач" из америки
Он кавказец, а я русская
Куда делись интересные авторы?
Как заболевают шизофренией?
Помогите выбрать имя
Песков заболел коронавирусом
Жара убивает в коронавирус
Почему завидуют даже близкие?
Тимур или Эльдар?