"Стала сильно болеть": Бондарчук рассказала о страшной потере

Дочь знаменитой актрисы Инны Макаровой рассказала, что в свое время звезда советского кино тяжело переживала уход любимого супруга – хирурга Михаила Перельмана. Его смерть в 2013 году серьезно отразилась на здоровье артистки.

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