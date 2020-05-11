Маленькую внучку Долиной довели до слез

Внучка Ларисы Долиной растет артистичной и доброй девочкой. Восьмилетняя Александра не смогла сдержать эмоций, записав поздравление ко Дню Победы.

Мама Александры Ангелина Миончинская выложила в свой инстаграм-аккаунт трогательный ролик. В нем ее дочь эмоционально высказалась в честь 9 мая. Женщина рассказала, что после записи девочка и сама не смогла сдержать слез.



Видео было записано с первого дубля. Внучка Ларисы Долиной очень сильно прочувствовала важность памяти о знаменательной дате. "Впервые так глубоко", – отметила Миончинская и пожелала фолловерам мирного неба.

Подписчики по достоинству оценили поздравление внучки Ларисы Долиной. Некоторые даже признались, что посмотрели ролик со слезами на глазах. Они отметили, что искренние чувства и сострадание не зависят от возраста.

Напомним, ранее в Сети появился видеоролик, где Лариса Долина призывает жителей России принять участие в акции "Бессмертный полк". Из-за пандемии коронавируса акция прошла в интернете.

Артистка отметила, что россияне каждый год свято чтут эту традицию и помнят о подвиге героев. Обращение звезды не оставило россиян равнодушными, и они оставили множество патриотичных комментариев.

