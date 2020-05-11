Маленькую внучку Долиной довели до слез

Мама Александры
Ангелина Миончинская
выложила в свой инстаграм-аккаунт трогательный ролик. В нем ее дочь эмоционально высказалась в честь 9 мая. Женщина рассказала, что после записи девочка и сама не смогла сдержать слез.
Видео было записано с первого дубля. Внучка Ларисы Долиной очень сильно прочувствовала важность памяти о знаменательной дате. "Впервые так глубоко", – отметила Миончинская и пожелала фолловерам мирного неба.
Подписчики по достоинству оценили поздравление внучки Ларисы Долиной. Некоторые даже признались, что посмотрели ролик со слезами на глазах. Они отметили, что искренние чувства и сострадание не зависят от возраста.
Напомним, ранее в Сети появился видеоролик, где Лариса Долина призывает жителей России принять участие в акции "Бессмертный полк". Из-за пандемии коронавируса акция прошла в интернете.
Артистка отметила, что россияне каждый год свято чтут эту традицию и помнят о подвиге героев. Обращение звезды не оставило россиян равнодушными, и они оставили множество патриотичных комментариев.
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