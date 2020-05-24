"Старая брошенка": обвинившую мужчин во лжи Сябитову разгромили

Роза Сябитова устроила очередной скандал в своем микроблоге в соцсети. Она написала пост, где категорично утверждает, что абсолютно все мужчины вруны. Россиянки не согласились с телесвахой и уличили Розу в некомпетентности.



Знаменитая сваха из программы "Давай поженимся!" Роза Сябитова разместила весьма провокационный пост на своей странице в "Инстаграм". Так, звезда заявила, что все представители сильного пола врут. Причем обманывают мужчины всегда, и никаких исключение нет и быть не может.



"Все мужчины лгут и делают это постоянно. Если они утверждают, что это не так, то они опять же лгут", – уверена Роза Сябитова.

По мнению телезвезды, самое желанное для любого мужчины – найти девушку, которую можно любить и при этом безнаказанно обманывать.

Такая безапелляционность в крайне спорном заявлении вызвала целый шквал критики в сторону Розы Сябитовой. В первую очередь, россиянки усомнились, что женщина без крепкой семьи и даже без любимого мужчины может учить других жизни.

"Сапожник без сапог… Еще учит кого-то", "Не надо больше нести пургу", "Сябитова не авторитет", "А где ее семья?", "Давать советы могут те, у кого все хорошо в семье", "Старая брошенка", "Сябитова сама всем врет", "Как можно слушать женщину, которая не удержала возле себя ни одного мужчину!?", – негодуют подписчицы.