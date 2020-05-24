"Выглядите на 25 лет": ненакрашенная Кожевникова вызвала восхищение

Мария Кожевникова, в отличие от других знаменитостей, не стесняется показаться без макияжа. Актриса в очередной раз доказала, что она прекрасно выглядит, и ей идет естественность.

35-летняя актриса и экс-депутат Государственной думы Мария Кожевникова во время карантина стала более общительной со своими поклонниками. Практически каждый день знаменитость радует новыми публикациями в инстаграм-аккаунте.

Поскольку сейчас актриса не посещает светские мероприятия, делать макияж ей нет смысла. Свободное время она сидит дома. Поэтому Кожевникова в последнее время выкладывает снимки без мейкапа.

Недавно она опубликовала новое селфи. Видно, что на лице актрисы подведены лишь брови. Мария поинтересовалась у подписчиков, на сколько лет она выглядит. Пользователи Сети пришли в восторг от естественной красоты Кожевниковой. Они не стали скрывать, что актриса выглядит моложе своих лет.

"Шикарная! Не больше 30", "Прекрасная женщина", "Красота красивая!", "Выглядите на 25 лет", "Очаровашка!", "Мне очень нравится цвет ваших волос", – написали фолловеры.

Напомним, недавно необычная находка заставила Марию Кожевникову обратиться к специалистам. Чему очень удивилась актриса, ранее писали Дни.ру.