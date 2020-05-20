"На кону большие деньги": Кожевникова объяснила происхождение коронавируса заговором

Мария Кожевникова озвучила свою версию происхождения коронавируса в мире. Актриса и экс-депутат Госдумы считает, что COVID-19 – вовсе не месть матушки-природы, а часть заговора.

Своими мыслями о коварной инфекции звезда поделилась в "Инстаграм". Мария Кожевникова заявила, что в последнее время тщательно следит за публикациями независимых ученых, которые наталкивают на мысль, что с коронавирусом в мире не все так очевидно.

"На кону большие деньги и власть над человечеством!" – отметила артистка. Она добавила, что людей заставляют бояться и закрыться, а также верить в то, чего не существует, и, наоборот, не замечать глобальных перемен.

При этом Мария Кожевникова не отрицает того факта, что коронавирус в мире существует. "Но чьих это рук дело?! Почему именно сейчас?! К чему это приведет?! И главный вопрос – кто на этом заработает?!" – негодует знаменитость.

Мария Кожевникова призвала поклонников как можно больше читать о ситуации, которая сейчас складывается вокруг распространения коронавируса в мире. Особенный интерес у нее вызывают акции протеста в Германии против обязательной вакцинации от COVID-19.

Отметим, ранее теориями заговора увлеклась еще одна светская львица – Виктория Боня. Модель прославилась верой в чипирование и прочие подобные схемы. Она опубликовала подборку материалов, в которых сообщалось, что вышки 5G неимоверно опасны, а коронавирус в мире придумал Билл Гейтс.