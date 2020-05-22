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Разбирай барахло сама: домработница сбежала от требовательной Гузеевой

Разбирай барахло сама: домработница сбежала от требовательной Гузеевой

Лариса Гузеева. Фото: Пресс-служба
На Первом канале большая премьера – программа "На дачу" с Ларисой Гузеевой в роли ведущей. Она поделилась впечатлениями.
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"Скажи, маленькая, что ты хочешь, чтобы тебе оторвали голову или ехать на дачу?" – спрашивала девочку Наташу героиня Фаины Раневской в фильме "Подкидыш". "На дачу!" – отвечал ребенок. На дачу собралась и Лариса Гузеева. И тоже на чужую.

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 Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

В новой программе она будет ездить на дачи к обычным людям, которые коротают время в самоизоляции. В первом выпуске Лариса окажется в доме, где живет семья из 13 человек – отец, мать, три дочери с мужьями и пятеро детей. И все друг от друга устали. Причины для ссор разные, а результат всегда один – обиды, слезы и плохое настроение. С этим надо что-то делать, людей предстоит мирить!

"Не стоит кривить душой, все устали друг от друга, – заявила Лариса. – Да, тяжело, да, нужно привыкать к новым обстоятельствам. Когда ты любишь, думаешь не о себе, а о тех, кого любишь. Постарайтесь теперь любить на деле, а не на словах. И, пожалуйста, не произносите сгоряча слов, за которые потом будет стыдно".

Мудрость, терпение и снисхождение к чужим слабостям помогут пережить всем нам трудное время. Даже если приходится сидеть в городской квартире, и нет возможности уехать на дачу.

Рассказала Гузеева и о том, как приспособилась к новым обстоятельствам. "В самоизоляции моя жизнь совсем не изменилась, – заверила Лариса. – В свободное время я много читаю, смотрю фильмы – все, что не успевала послушать или посмотреть до этого. Единственное – домработницы теперь нет, поэтому сама убираюсь, стираю, глажу, готовлю, разбираю шкафы. Все сама!" "Сама, сама, сама!" – вспомнился герой Никиты Михалкова в фильме "Вокзал для двоих"...

У 60-летней Ларисы Гузеевой есть 28-летний сын Георгий Толордава от первого мужа и 20-летняя дочь Ольга Бухарова от второго. Так что помощники в доме есть. Лариса входит в топ-10 ведущих Первого канала по доходам. Говорят, только за программу "Давай поженимся!" она получает свыше миллиона рублей в месяц.

Автор: 22 мая 2020, 10:38 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

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