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"Чего и следовало ожидать": Собчак прокомментировала захват заложников в центре Москвы

Ксения Собчак. Фото: Aleksey Bychkov/Global Look Press/www.globallookpress.com.
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак отреагировала на происшествие в центре Москвы. Ранее в отделении "Альфа Банка", злоумышленник взял заложников.
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Теледива прокомментировала случившееся в личном телеграм-канале "Кровавая барыня". "Чего и следовало ожидать", – написала Ксения Собчак под заметкой о том, что захват заложников связан с тяжелым материальным положением злоумышленника, а также его долговыми обязательствами.

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Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Весть о том, что злодей требовал привезти Ольгу Бузову, тоже не осталась незамеченной теледивой. Эта новость вызвала у Ксении шок и возмущение. "Что вообще происходит в этом захваченном отделении?" – задалась вопросом знаменитость.

Напомним, сегодня, 23 мая, в центре Москвы мужчина захватил отделение "Альфа Банка". С собой у него была записка следующего содержания: "Мне от вас ничего не нужно – только правда".

Сотрудникам и клиентам финансовой организации удалось эвакуироваться через черный ход. Со злоумышленником остался только один заложник.

Спустя время группа захвата проникла в отделение. Злодея задержали. Во время спецоперации никто не пострадал.

Отметим, что заложник, оставшись лицом к лицу с захватчиком, вел видеотрансляцию в соцсетях. Мужчина показал самого злоумышленника, разбитые стекла и рюкзак, в котором, по его словам, находилось взрывное устройство.

Автор: 23 мая 2020, 16:30

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