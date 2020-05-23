"Чего и следовало ожидать": Собчак прокомментировала захват заложников в центре Москвы

Теледива прокомментировала случившееся в личном телеграм-канале "Кровавая барыня". "Чего и следовало ожидать", – написала Ксения Собчак под заметкой о том, что захват заложников связан с тяжелым материальным положением злоумышленника, а также его долговыми обязательствами.
Весть о том, что злодей требовал привезти Ольгу Бузову, тоже не осталась незамеченной теледивой. Эта новость вызвала у Ксении шок и возмущение. "Что вообще происходит в этом захваченном отделении?" – задалась вопросом знаменитость.
Напомним, сегодня, 23 мая, в центре Москвы мужчина захватил отделение "Альфа Банка". С собой у него была записка следующего содержания: "Мне от вас ничего не нужно – только правда".
Сотрудникам и клиентам финансовой организации удалось эвакуироваться через черный ход. Со злоумышленником остался только один заложник.
Спустя время группа захвата проникла в отделение. Злодея задержали. Во время спецоперации никто не пострадал.
Отметим, что заложник, оставшись лицом к лицу с захватчиком, вел видеотрансляцию в соцсетях. Мужчина показал самого злоумышленника, разбитые стекла и рюкзак, в котором, по его словам, находилось взрывное устройство.
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