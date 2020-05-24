"Применил шулерский прием": Познер дал пощечину опозорившемуся Михалкову

Владимир Познер поругался с Никитой Михалковым. Журналист раскритиковал шоу "Бесогон", автором которого является прославленный режиссер. Слово за слово, и они больше не могут найти общий язык.

Недавно с эфира был снят скандальный эпизод шоу "Бесогон", где Никита Михалков говорил о чипировании, Билле Гейтсе, Германе Грефе и дистанционном обучении. Об этом узнал Владимир Познер. Ему захотелось ознакомиться с эпизодом передачи и понять, почему шоу наделало столько шума. Посмотрев "Бесогон", журналист пришел в ужас и раскритиковал режиссера.

После этого Михалков записал ответ Познеру. Он предал огласке личную переписку с журналистом. Владимир Владимирович вновь молчать не стал и обратился к режиссеру. Познер не понимает, почему Никита Сергеевич повел себя таким образом, ведь журналист никогда не давал обещания не комментировать его передачу.

Также Владимир Владимирович добавил, что с удовольствием принял бы участие в дебатах на телевидении, где его оппонентом был бы режиссер. Журналист считает важным вовлечь в этот процесс зрителей, которые смогли бы выслушать два разных мнения.

"Никита Сергеевич применил чисто шулерский прием и, увы, не только здесь", – высказался Познер.

Михалков же не видит смысла высказывать свою точку зрения перед аудиторией, потому что уже она и так всем понятна.

Кстати, Познер попросил представителей СМИ не звонить ему и не раздувать скандал на этой почве.