Заложник снял на видео захватчика банка в Москве

В Сети появилось видео, снятое в отделении банка, в котором захватили заложников. Ролик сделал один из клиентов финансовой организации.

Житель Москвы Федор Пименов сообщил на личной странице в микроблоге о том, что находился в отделении "Альфа Банка", в котором ранее захватили заложников. По словам мужчины, он пришел в организацию, чтобы закрыть кредит. Он остался один на один со злоумышленником.

Пименов опубликовал видео с места событий. На кадрах можно заметить, как заложник прогуливается по опустевшему залу и демонстрирует разбитые стеклянные двери, рюкзак, в котором предположительно находится взрывчатка, а также захватчика.

Интересно, что Федор спокойно беседует со злодеем. "Я сюда больше не вернусь. Моя душа сюда больше не вернется. Смерть быстрая – это единственный подарок от Бога", – рассуждает захватчик на камеру о жизни и ее конечности. Параллельно он пьет вино прямо из бутылки и курит.

Злодей подчеркивает, что не собирался грабить банк. Он преследовал другие цели. Говоря о спецназовцах и медиках, которые окружили здание, он отметил: "Они же мокнут там под дождем". Также можно увидеть, как заложник и захватчик беседуют о коронавирусе, о том как плохо в Москве, замечательно в Санкт- Петербурге и многом другом.