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Среда 19 августа

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Захват заложников в Москве 23 мая

Бойцы СОБР взяли отделение банка штурмом. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com

Днем 23 мая преступник ворвался в отделение Альфа-Банка на Земляном валу в Москве. Злоумышленник пригрозил, что подорвет здание, и взял заложников.

О происшествии в полицию сообщила сотрудница банка. Она же вывела посетителей через черный ход. Захвачены бандитом, по предварительным данным, были всего несколько человек.

Полиция оперативно прибыла на место происшествия. Переговоры с преступником результатов не дали – правоохранители взяли отделение банка штурмом. Злоумышленник был схвачен, никто не пострадал.

Подробности и последние новости о расследовании происшествия – в материалах "Дни.ру".

Захватчик банка в центе Москвы извиняется перед Ольгой Бузовой

Захватчик банка в центе Москвы извиняется перед Ольгой Бузовой
Алексей Барышников, захвативший отделение банка в Москве более недели назад, попросил прощения у поющей телеведущей Ольги Бузовой. Слова мужчины журналистам передал адвокат. 23 мая столицу сотрясла новость о захвате заложников в отделении одного крупного банка.

Грозивший взорвать московский банк с заложниками грабитель приехал из родного города Бузовой

Грозивший взорвать московский банк с заложниками грабитель приехал из родного города Бузовой
Темой субботнего дня стало нападение злоумышленника на сотрудников и клиентов московского отделения "Альфа-банка". Стало известно, кто требовал встречи с Ольгой Бузовой и даже грозился подорвать банк ради своей цели. Неадекватный фанат певицы Ольги Бузовой сегодня намеревался устроить взрыв, если ему не организуют встречу с популярной девушкой.

Захвативший заложников в Москве говорил с матерью незадолго до начала штурма

Захвативший заложников в Москве говорил с матерью незадолго до начала штурма
Злоумышленник, захвативший помещение банка, в разгар событий успел побеседовать с мамой. Мужчина говорил с родительницей как ни в чем не бывало. Злоумышленник, которого предположительно зовут Алексей, находясь один на один с заложником, ответил на телефонный звонок.

Опасающаяся за жизнь Бузова окружила себя усиленной охраной

Опасающаяся за жизнь Бузова окружила себя усиленной охраной
Неизвестный мужчина, захвативший в заложники несколько человек в банке в центре Москвы, потребовал, чтобы Ольга Бузова связалась с ним. Телеведущая была готовы переговорить с захватчиком, но не успела. Спецслужбы задержали мужчину на месте происшествия. Ольга Бузова не смогла проигнорировать ситуацию, произошедшую днем в одном из московских банков.

Вменяем ли? Захватившего заложников в центре Москвы готовят к экспертизе

Вменяем ли? Захватившего заложников в центре Москвы готовят к экспертизе
В 14:00 появились первые новости о том, что неизвестный мужчина, предположительно курьер сервиса по доставке Delivery Club, захватил заложников в одном из московских банков. Спецслужбе удалось задержать захватчика. Мужчину, взявшего в заложники шесть человек в "Альфа-банке", направят на психологическую экспертизу.

"Чего и следовало ожидать": Собчак прокомментировала захват заложников в центре Москвы

"Чего и следовало ожидать": Собчак прокомментировала захват заложников в центре Москвы
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак отреагировала на происшествие в центре Москвы. Ранее в отделении "Альфа Банка", злоумышленник взял заложников. Теледива прокомментировала случившееся в личном телеграм-канале "Кровавая барыня".

Захватчик банка в Москве требовал встречи с Бузовой

Захватчик банка в Москве требовал встречи с Бузовой
Мужчина, который захватил банк в центре Москвы, требовал устроить ему встречу с поющей телеведущей Ольгой Бузовой. У злоумышленника к звезде были вопросы. Захватчик хотел поговорить с Ольгой Бузовой.

Заложник снял на видео захватчика банка в Москве

Заложник снял на видео захватчика банка в Москве
В Сети появилось видео, снятое в отделении банка, в котором захватили заложников. Ролик сделал один из клиентов финансовой организации. Житель Москвы Федор Пименов сообщил на личной странице в микроблоге о том, что находился в отделении "Альфа Банка", в котором ранее захватили заложников.

Силовики взяли штурмом банк с заложниками в центре Москвы

Силовики взяли штурмом банк с заложниками в центре Москвы
Силовики взяли штурмом злоумышленника, который удерживал заложников в отделении банка. В Сети появились резонансные кадры. Российские силовики произвели штурм "Альфа банка", где злоумышленник на протяжении длительного времени удерживал заложников.

Обнародованы требования захватившего заложников в центре Москвы

Обнародованы требования захватившего заложников в центре Москвы
СМИ сообщают о захвате заложников в центре российской столицы. В Сети появляются новые подробности ЧП. Сообщение о том, что в центре Москвы происходит ограбление банка, стало громом среди ясного неба.

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