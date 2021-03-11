Захват заложников в Москве 23 мая

Днем 23 мая преступник ворвался в отделение Альфа-Банка на Земляном валу в Москве. Злоумышленник пригрозил, что подорвет здание, и взял заложников.

О происшествии в полицию сообщила сотрудница банка. Она же вывела посетителей через черный ход. Захвачены бандитом, по предварительным данным, были всего несколько человек.

Полиция оперативно прибыла на место происшествия. Переговоры с преступником результатов не дали – правоохранители взяли отделение банка штурмом. Злоумышленник был схвачен, никто не пострадал.

Подробности и последние новости о расследовании происшествия – в материалах "Дни.ру".