Михалков сорвался на мат в прямом эфире

Никита Михалков в прямом эфире передачи "Бесогон" обругал матом главного редактора "Московского комсомольца" Павла Гусева. В связи с тем, что шоу режиссера теперь выходит не на федеральном канале, а только на Youtube, Михалков решил не скрывать своего мнения о Гусеве.

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