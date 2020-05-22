Полувековая разница в возрасте: подробности тайного романа Шаляпина и Светличной

Очевидно, Лариса Копенкина была не единственной женщиной в возрасте, с которой крутил роман Прохор Шаляпин. До нее певец пел дифирамбы Светлане Светличной.

Светлана Светличная была замужем два раза. Первым избранником знаменитой артистки стал актер Владимир Ивашов. Ему она подарила двоих сыновей. Второй брак звезда заключила в конце 90-х с бардом и художником Сергеем Смирновым-Сокольским. Однако они развелись спустя 27 дней.

После этого Светличная предпочитала встречаться с молодыми мужчинами. Когда она познакомилась с Прохором Шаляпиным, тот только начинал свой творческий путь. Они начали встречаться, хотя певцу было 20 лет, а легенде советского кино – 70. Полувековая разница в возрасте не остановила возлюбленных.

Актриса расцветала рядом с Прохором – делала эффектный макияж, носила мини. Многие не понимали, почему артисты разошлись, ведь они были хорошей парой.

И лишь спустя некоторое время Прохор Шаляпин начал отношения с Ларисой Копенкиной, с которой якобы расстался через два года. Говорят, певец не прекратил встречаться с бизнесвумен, потому что экс-супругов связывают корыстные цели. Лариса знакомит Прохора с состоятельными женщинами, чтобы впоследствии завладеть их имуществом.