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"Зачем так ноги раздвигать?": странная поза возлюбленной Виторгана вызвала отвращение

Максим Виторган. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Нино Нинидзе, очевидно, устала соблюдать режим самоизоляции. Она очень скучает по работе.
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28-летняя Нино Нинидзе состоит в отношениях с бывшим мужем Ксении Собчак, 47-летним Максимом Виторганом. Актер души не чает в избраннице. Даже Ксения заметила, что Максим стал более уверенным рядом с молодой возлюбленной.

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 Максим Эммануилович Виторган

Максим Эммануилович Виторган Актер

Стоит отметить, что Нино – очень эффектная девушка. Выразительные глаза и изящные формы сводят с ума не только Виторгана, но и поклонников, которые неустанно одаривают ее комплиментами в "Инстаграм".

Нинидзе часто принимает участие в фотосессиях. Однако из-за карантина актриса не может позировать на камеру. Этого особенно не хватает, призналась на днях Нино.

Она опубликовала в своем инстаграм-аккаунте видео, которое было снято во время одной из фотосессий, пишет "Экспресс-газета". В ролике актриса сидит, раздвинув ноги, и задумчиво смотрит в пол.

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Публикация от Nino Ninidze (@ninosha13)

Пользователи Сети в основном оценили кадр и оставили восторженные комментарии. Однако некоторые написали: "Зачем так ноги раздвигать?", "Поза, как будто тебя вот-вот вырвет".

Под публикацией отметился и Виторган. "Фотограф крепкий", – отметил Максим. Очевидно, актер похвалил мужчину за то, что он не набросился на его возлюбленную и не воплотил свои эротические фантазии.

Автор: 22 мая 2020, 12:11 Источник: Instagram
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