"Зачем так ноги раздвигать?": странная поза возлюбленной Виторгана вызвала отвращение

28-летняя Нино Нинидзе состоит в отношениях с бывшим мужем Ксении Собчак, 47-летним Максимом Виторганом. Актер души не чает в избраннице. Даже Ксения заметила, что Максим стал более уверенным рядом с молодой возлюбленной.
Стоит отметить, что Нино – очень эффектная девушка. Выразительные глаза и изящные формы сводят с ума не только Виторгана, но и поклонников, которые неустанно одаривают ее комплиментами в "Инстаграм".
Нинидзе часто принимает участие в фотосессиях. Однако из-за карантина актриса не может позировать на камеру. Этого особенно не хватает, призналась на днях Нино.
Она опубликовала в своем инстаграм-аккаунте видео, которое было снято во время одной из фотосессий, пишет "Экспресс-газета". В ролике актриса сидит, раздвинув ноги, и задумчиво смотрит в пол.
Пользователи Сети в основном оценили кадр и оставили восторженные комментарии. Однако некоторые написали: "Зачем так ноги раздвигать?", "Поза, как будто тебя вот-вот вырвет".
Под публикацией отметился и Виторган. "Фотограф крепкий", – отметил Максим. Очевидно, актер похвалил мужчину за то, что он не набросился на его возлюбленную и не воплотил свои эротические фантазии.
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