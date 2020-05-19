Торгующая элитными винами израильтянка: кем на самом деле является новая жена Макаревича

Журналисты выяснили подробности жизни Эйнат Кляйн – четвертой жены Андрея Макаревича. Также они узнали, при каких обстоятельствах познакомились супруги.
Оказывается, раньше женщину звали по-другому – Инна Калинина. Она окончила факультет журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Некоторое время Эйнат работала в столице Украины, после чего переехала в Израиль.
В Тель-Авиве она получила историческое образование и открыла туристическое агентство. Занималась организацией дорогих туров в Эфиопию и на Ближний Восток. С Макаревичем Кляйн познакомилась во время одного из таких путешествий.
В какой момент они стали не просто друзьями, неизвестно. Эйнат выкладывала совместный снимки с музыкантом еще в сентябре 2019 года.
Кризис повлиял на род деятельности Кляйн. Она начала нести убытки. В результате женщина занялась еще одним прибыльным делом – продажей элитных вин. Супруга музыканта устраивает онлайн-дегустации и предлагает клиентам приобрести алкогольный напиток не меньше, чем за 1700 рублей.
Кстати, Эйнат младше Андрея Вадимовича на 30 лет. Некоторые могли подумать, что женщина вышла замуж за знаменитость по расчету. Однако бизнес Кляйн приносит хороший доход, поэтому, очевидно, корыстных целей у нее нет.
Напомним, что предыдущими женами музыканта были дочь известного в СССР политобозревателя Елена Фесуненко, косметолог Алла Голубкина, костюмер Наталья Голубь. С третьей избранницей у Макаревича был самый долгий брак – семь лет.
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