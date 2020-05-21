Дана Борисова пошла на риск ради прооперированной сестры

Дана Борисова рассказала, что испытала трудности с оформлением пропуска, который жители столицы обязаны получать перед поездками по городу. Как оказалось, теледива уже исчерпала лимит по передвижениям.
У знаменитости было всего две "поездки". Их она уже потратила. Тем не менее, Борисовой пришлось вновь выходить из дома, чтобы навестить родную сестру в больнице. Дана должна была передать родственнице различные диетические вкусности.
"Я оформила пропуск в разовых целях для поездки в медучреждение. А ведь я приехала в 67 больницу", – рассказала звезда в личном микроблоге.
Напомним, на днях младшая сестра Даны Борисовой перенесла операцию. В условиях пандемии договориться о хирургическом вмешательстве с докторами оказалось крайне сложно, не было анестезиолога.
Дана Борисова пришла на помощь родственнице. Теледива подключила к решению проблемы редакцию ток-шоу "Пусть говорят" Первого канала. Телевизионщики нашли для родственницы знаменитости врача.
По словам Даны Борисовой, ее сестра перенесла уже вторую операцию за полтора месяца. Сейчас родственница теледивы приходит в себя после хирургического вмешательства.
Популярные темы форума
Он кавказец, а я русская
Как заболевают шизофренией?
Третий зуб
Куда делись интересные авторы?
Темы
Привет коллегам
Зачем нужны дети?
Хочу ребенка мулата
Ищу третьего мужа
Тимур или Эльдар?